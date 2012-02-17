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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 14:04 BJT

今年“宽带中国”战略重点提网速

中国工业和信息化部官员周四表示，今年将推进实施"宽带中国"战略，提升上网速度，促进上网资费下降。新华社报导援引工信部信息化推进司副司长秦海的话称，今年中国宽带建设将争取国家政策和资金支持，加快3G和光纤宽带网络发展，扩大覆盖范围。路透

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