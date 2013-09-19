尚冰：宽带中国战略实施需要投入约2万亿元

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透新加坡9月18日 - 中国工信部副部长尚冰周三称，宽带中国战略的实施，从现在到2020年大体上需要投入2万亿元左右。
中国政府正在努力提高全国的固话和无线接入。中国拥有全球数量最多的手机用户，但互联网人口覆盖率只有45%。
宽带中国战略的投资会令爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA、华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等国内外网络设备企业受益。
“我们的3G网络要覆盖城乡，同时4G要大规模的实施商用，”尚冰接受中国政府网（www.gov.cn）专访时说。
尚冰还称，政府的目标是到2015年城市的宽带接入能力要达到20兆比特每秒，农村要达到4兆比特每秒。
他表示，宽带中国战略提出到2020年3G和LTE用户要达到12亿，是目前的4倍。
根据中国互联网络信息中心，政府的目标是在2013年令宽带用户和光纤用户分别增加2,500万和3,500万。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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