尚冰：宽带中国战略实施需要投入约2万亿元

路透新加坡9月18日 - 中国工信部副部长尚冰周三称，宽带中国战略的实施，从现在到2020年大体上需要投入2万亿元左右。

中国政府正在努力提高全国的固话和无线接入。中国拥有全球数量最多的手机用户，但互联网人口覆盖率只有45%。

宽带中国战略的投资会令爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA、华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等国内外网络设备企业受益。

“我们的3G网络要覆盖城乡，同时4G要大规模的实施商用，”尚冰接受中国政府网（www.gov.cn）专访时说。

尚冰还称，政府的目标是到2015年城市的宽带接入能力要达到20兆比特每秒，农村要达到4兆比特每秒。

他表示，宽带中国战略提出到2020年3G和LTE用户要达到12亿，是目前的4倍。

根据中国互联网络信息中心，政府的目标是在2013年令宽带用户和光纤用户分别增加2,500万和3,500万。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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