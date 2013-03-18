券商资产证券化业务开闸 分支机构相关限制亦放开

路透上海3月18日 - 在中国证券监管层重要人事更叠之际，证券公司业务前行步伐并未停止。中国证监会日前发布通知，明确券商资产证券化业务正式开闸，同时取消了证券公司分支机构业务范围、以及设立数量和区域等限制。

证监会最新发布《证券公司资产证券化业务管理规定》，延续了此前征求意见稿中对券商从事该业务的主要准入门槛，即具备资产管理业务资格以及最近一年未有重大违法违规行为等；流通方面，亦保留在证券交易所等被认可场所转让条款。

管理规定并称，证券投资基金管理公司、期货公司、证券金融公司和中国证监会负责监管的其他公司，以及商业银行、保险公司、信托公司等金融机构，在本规定第六条所列交易场所发行和转让资产支持证券，参照适用本规定。

证监会同时发布的《证券公司分支机构监管规定》要求，证券公司设立、收购分支机构应当具备多项条件，其中包括：最近一年各项风险控制指标持续符合规定，增加分支机构后，风险控制指标仍然符合规定等。

中国证券业协会数据显示，截至去年12月31日，114家券商受托的资产管理规模达到1.89万亿元人民币，较三季度末的9,295.96亿元翻了一番，平均每天规模增长100亿元。而较2011年末的2,818.68亿元，券商的资产管理业务在一年之内增长了5.7倍。(完)

参看详情，请点选中国证监会网站(here)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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