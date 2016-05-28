中国证监会拟试点私募基金参与新三板做市业务 券商面临挑战

5月28日 - (新增分析师评论)

路透北京5月27日 - 中国证监会周五表示，拟开展私募基金管理机构参与新三板做市业务试点。金融机构和符合条件的私募基金机构可以在新三板挂牌和融资；全国股转公司应制定具体挂牌条件，从严监管已挂牌金融类机构，并实施差异化信息披露及监管要求。

证监会微博新闻稿称，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司具体办理私募基金管理机构参与新三板做市业务试点的备案管理工作，从资本实力、专业人员、业务方案、信息系统和诚信记录等方面，明确资质条件，按照稳起步原则，择优选取机构试点。

联讯证券新三板首席研究官付立春表示，新政策主要针对的是PE机构，重点在于规范其行为，对不同资质的的机构给予不同的待遇。其中一些高标准的机构，甚至可以从事像券商一样的做市业务。

“这对于拥有牌照严格监管的券商来说是新的挑战，面临更加激烈的市场竞争。”他指出，新政策有助于恢复新三板市场的交易秩序，增加新三板市场的流动性。整体上提高新三板市场挂牌企业的流动性；也增强了做市价格与内在价值之间的联动性。

新闻稿并称，证监会认为允许私募基金管理机构参与新三板做市业务，对丰富新三板市场做市机构类型、促进新三板市场价格发现以及支持私募机构发展、提高服务中小微企业能力等具有积极意义。

针对自去年12月21日起，证监会暂停了私募等金融类机构在新三板挂牌融资，新闻稿表示，2015年以来，新三板各类金融机构频繁融资，融资金额、募集资金投向等问题引起社会关注和质疑。

为落实供给侧结构性改革的总体要求，聚焦新三板服务创新型、创业型、成长型中小微企业的市场定位，发挥资本市场服务实体经济的功能，中国证监会在广泛调研并充分听取市场意见的基础上，对金融类机构在新三板挂牌融资作出了上述原则性安排。

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