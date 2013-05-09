中国券商创新转型或掀起融资潮--投中集团

路透上海5月9日 - 尽管中国证监会已重新定位券商业务创新应与风控合规并重,但券商业向创新业务转型已是大趋势。ChinaVenture投中集团周四最新报告指出，未来券商创新业务的推进将激发其补充资本金的强烈冲动。因此，若新股发行窗口能够顺利开启，券商上市融资潮、上市券商再融资潮或将来临。

报告指出，随着监管层的强力推动以及券商创新业务的不断推进，资本金的扩充受到券商越来越多的重视，无论是经纪、自营、投行等传统业务，还是融资融券等创新业务，都需要雄厚的资本金作为支撑。

2012年以来，还有国海证券(000750.SZ)、光大证券(601788.SS)等七家上市券商提出再融资计划，清一色为定向增发用于补充资本金，计划融资总额达约250亿元人民币。

报告认为，在当前市场低迷的态势下，券商摆脱单独依靠经纪业务“靠天吃饭”的模式并向创新业务转型是券商未来的发展方向。在传统经纪收入占比去年首次跌破40%后，券商创新业务收入占比越来越高，已经开始成为部分券商的重要收入来源。未来创新仍将是券商永恒的主题。（完）