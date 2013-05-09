中国券商创新转型或掀起融资潮--投中集团

加强雄安新区建设与周边区域的规划管控 避免“千城一面”--新华
路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
路透上海5月9日 - 尽管中国证监会已重新定位券商业务创新应与风控合规并重,但券商业向创新业务转型已是大趋势。ChinaVenture投中集团周四最新报告指出，未来券商创新业务的推进将激发其补充资本金的强烈冲动。因此，若新股发行窗口能够顺利开启，券商上市融资潮、上市券商再融资潮或将来临。
报告指出，随着监管层的强力推动以及券商创新业务的不断推进，资本金的扩充受到券商越来越多的重视，无论是经纪、自营、投行等传统业务，还是融资融券等创新业务，都需要雄厚的资本金作为支撑。
目前，排队A股首次公开发行(IPO)的拟上市券商共有六家，分别为浙商证券、中原证券、第一创业证券、东方证券、国信证券以及东兴证券。近期银河证券正在香港启动H股发行程序,预计筹资介乎78-106亿港元。
2012年以来，还有国海证券(000750.SZ)、光大证券(601788.SS)等七家上市券商提出再融资计划，清一色为定向增发用于补充资本金，计划融资总额达约250亿元人民币。
报告认为，在当前市场低迷的态势下，券商摆脱单独依靠经纪业务“靠天吃饭”的模式并向创新业务转型是券商未来的发展方向。在传统经纪收入占比去年首次跌破40%后，券商创新业务收入占比越来越高，已经开始成为部分券商的重要收入来源。未来创新仍将是券商永恒的主题。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。
路透上海3月28日 - 全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿新兴市场团队主管周二表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。