西南证券被证监会立案调查 调查期间投行业务被暂停

路透上海6月24日 - 在停牌两日后，西南证券股份有限公司(600369.SS)周四晚间公告称，收到中国证监会调查通知书，因公司涉嫌未按规定履行职责，证监会决定对公司立案调查。

公告称，在立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件，预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定影响。

据国内媒体近日报导，西南证券被调查，源自2013年被立案调查的大有能源(600403.SS)，后者在定向增发时涉嫌欺诈行为，西南证券为该定向增发项目的中介机构。

另外，公司公告还显示，因西南证券持有中泰桥梁5.03%股份违反券商风险控制指标管理办法中有关自营的相关规定，以及未及时刊登相关公告，重庆证监会下文责令西南证券采取改正措施，包括在4个月内对风控指标不达标的情况予以改正。

西南证券解释称，去年8月因开展约定购回式业务被动持有中泰桥梁(002659.SZ)4.98%股份，今年4月西南证券的量化投资业务，因进行阿尔法策略调仓交易，买入中泰桥梁股份，使其持股占比增至5.03%，西南证券此前已通过中泰桥梁发布权益变动报告。

公告称，根据上述约定式购回业务协议的安排，公司持有的该股票风险能够得到有效管控，上述情况不会给公司业务带来重大不利影响。后续公司将对不符规定的相关情况进行改正。

西南证券周三起连续两日停牌，理由为正在核实媒体报导，该股周二收报7.58元。（完）