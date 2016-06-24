西南证券被证监会立案调查 调查期间投行业务被暂停

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月24日 - 在停牌两日后，西南证券股份有限公司(600369.SS)周四晚间公告称，收到中国证监会调查通知书，因公司涉嫌未按规定履行职责，证监会决定对公司立案调查。
公告称，在立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件，预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定影响。
据国内媒体近日报导，西南证券被调查，源自2013年被立案调查的大有能源(600403.SS)，后者在定向增发时涉嫌欺诈行为，西南证券为该定向增发项目的中介机构。
另外，公司公告还显示，因西南证券持有中泰桥梁5.03%股份违反券商风险控制指标管理办法中有关自营的相关规定，以及未及时刊登相关公告，重庆证监会下文责令西南证券采取改正措施，包括在4个月内对风控指标不达标的情况予以改正。
西南证券解释称，去年8月因开展约定购回式业务被动持有中泰桥梁(002659.SZ)4.98%股份，今年4月西南证券的量化投资业务，因进行阿尔法策略调仓交易，买入中泰桥梁股份，使其持股占比增至5.03%，西南证券此前已通过中泰桥梁发布权益变动报告。
公告称，根据上述约定式购回业务协议的安排，公司持有的该股票风险能够得到有效管控，上述情况不会给公司业务带来重大不利影响。后续公司将对不符规定的相关情况进行改正。
西南证券周三起连续两日停牌，理由为正在核实媒体报导，该股周二收报7.58元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。