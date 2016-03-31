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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 12:39 BJT

中国国信证券子公司发生人民币点心债违约--金融时报

路透香港3月31日 - 据金融时报周四引述其所见到一份文件称，中国大型券商--国信证券(002736.SZ)一家子公司在香港交易的一项人民币债券发生违约。

报道称，这将是近20年来首次有国有企业在离岸债券市场中违约。

国信证券称，其香港子公司正在准备一份声明，定于周四稍晚公布。但未透露更多详情。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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