国泰君安加入国际排放贸易协会 为中国国内券商首家

路透北京8月3日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周三称，日前正式加入国际排放贸易协会（IETA），为国内券商首家；公司并希望在国内碳金融业务初有成效后，在该业务上进入国际市场。

其官方微博新闻稿称，碳金融业务包括为排放实体提供碳排放权相关的交易结构，帮助企业实现成本节约、获取固定收益；为减排项目提供开发资金支持和减排量交易工具，帮助减排企业实现碳资产现金流收益；向交易市场提供流动性并为投资人设计和管理碳金融产品。

公开市场信息显示，国泰君安除直接在二级市场进行交易外，还作为国内第一家金融机构完成与发电企业等排放实体的借碳交易、碳资产互换交易，并且投资于碳信托产品，为相关产品提供投资顾问服务。

目前中国碳排放权交易市场正处于试点期，中国将于2017年启动全国碳市场，国泰君安此举将有利于中国碳市场效率提升及碳排放价格曲线的市场化，对中国在全球碳金融领域的定价权竞争，以及上海作为国际金融中心在碳金融方面的进一步提升具有促进作用。

国际排放贸易协会（IETA）是著名的自愿性国际间非赢利组织，致力于用市场力量推动气候改善行动，为包括中国在内的全球多个国家地区的碳定价机制设计和建设提供技术、能力和资金支持。（完）