告别快马加鞭式改革 中国券商创新正向防风险演变

* 新旧证监会主席风格迥异，资本市场告别大刀阔斧式改革

* 新掌门人稳中求进的作派，券商创新步伐明显放慢

* 资本市场改革主基调虽不改，然路径方向仍显迷茫

沈燕/尹嫄婷

路透北京5月8日 - 一心期待券商牌照一放开就自立门户的一家大型券商投行部的张总，近期已经改变了想法。

“很多上一任证监会主席时提出的改革想法，比如券商牌照放开，IPO核准制等反正都没落地，目前看也只能是想想了。”他在电话中对路透说。

的确，相较中国资本市场前任证监会主席郭树清大刀阔斧式的改革，继任者肖钢作派更趋于低调和沉稳，尽管也强调改革的主打牌，但迥异的风格让资本市场参与们者更关心改革所选择的路径与方向是否有变？

近日国内媒体援引肖钢称“不要把别人的垃圾又捡起来”，并点名机构部基金部严防风险，把再融资权利下放暂搁置。这在近期中国债市不断爆出黑幕事件，引发监管风暴的大背景下更显得不同寻常。

深圳一家大型券商的高层就提到，以前鼓励券商创新，但现在有点迷失方向了，“我们公司今年初曾上报了四个创新类产品，其中三个在今年3月份就通过了专业性评价，但直到现在也没有收到任何通知，其它创新步伐比较快的公司也都遇到了类似的境况。”

他举例称，上海有一家券商曾搞过一个创新产品，因为打擦边球没有向上报备直接就先发了，结果被上面检查的时候批评违规。后来在鼓励券商创新时，同样是这家公司的这个产品，又成了勇于创新的典范，现在大家都迷糊了，到底该不该创新？怎么创新？上面的态度太暧昧了，都看不懂。

类似的困惑也困扰着北京的券商。北京一大型券商的高层就称，上面什么态度大家都看不明白，前任证监会主席郭树清在任时提出诸多改革设想，加速创新似成必然趋势。但至目前并未有实质性动作，确实让人看不明白。

但他也提到，对于该公司而言，因为是大型国企，创新步伐迈的比较慢，很多新业务并没有准备好，所以管理层对创新态度的弱化对其反而是好事，但对那些创新意识强，想跑的快一些的券商可能是个打击。“跑的太快容易摔倒，慢点也不见得是坏事。”

在中国金融机构的队伍中，相较信托，银行，保险等机构，靠天吃饭的券商近年来发展缓慢。因此鼓励券商加快业务创新无疑是大力发展资本市场的机构投资者的重要内容。

据中国证券业协会统计数据，2012年全国114家券商总资产为1.72万亿元人民币。该数据是银行业资产的1.3%左右，约为保险业资产的23%。而仅一个光大银行的资产规模，就已超过整个证券行业。

“银行是大象，保险信托是肥牛，券商是快要被遗弃的瘦猴，券商改革迫在眉睫，差距那么大说明到了生死存亡的关头。”英大证券研究所所长李大霄称。

中国券商创新大会于今早召开，一位证券界人士表示，现场感受没有太多新东西，证监会副主席庄心一和主席助理张育军出席，肖钢不出席不表态。

“估计会议就是走个形式，具体业务创新上没有新东西，更多在回顾去年创新的事儿，今年更多强调的是合规风控。”

**改革润物细无声？**

纵观中国资本市场20多年的发展史，似乎很难脱离管理层掌门人工作作派的烙印。无论是前一任郭树清上任一年多改革新政不断，被称之谓“百日维新”，还是眼下低调的新任证监会主席肖钢。

今年3月履职中国证监会主席的肖钢,有着在央行22年及在中行10年的工作经历,金融系统的工作经历使其对风险控制有更强的敏感性，曾用庞氏骗局警示理财产品风险。

本月初证监会官网发布了肖钢对证券期货监管系统青年的寄语。“中国资本市场20余年发展由小及大，正加快形成多层次资本市场体系，成为实现“中国梦”的重要载体我国资本市场充满活力，青年人应当成为资本市场改革、创新、发展的生力军。”

这也被视为肖钢任3月担证监会主席后的首次对外表态。尽管字里行间更多传递的类似官文式表述，但一位接近监管层的人士就称，“还是传达了改革的意图，肖工作特点就是讲究稳中求进。”

另一位接近监管层的官员也坦言，“领导风格差异很大，以前是忙于下去调研，因为领导的步子快，我们也要跑步跟上；现在的领导是另一种风格，还在摸清况，我们也只能放慢步子，先看看了。”

去年10月，证监会出台《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》。2012年11月14日，第一批基金子公司宣告获批成立。此后审批节奏逐渐加快。

自3月17日肖钢履新以来，除了3月22日银华基金获批成立子公司银华财富资本管理(北京)有限公司，成为业内第26家基金子公司外，再也没有子公司获批。更引发业界对创新的疑虑。

今年3月底，针对肖钢上任后会采取哪些措施继续推动资本市场改革发展的问题，中国证监会有关部门负责人曾表示，按照稳中求进的总基调，保持政策的连续性和稳定性。

上月证监会副主席姚刚的表态称，当前资本环境如温水煮青蛙，如不改革、不整改，不出三年资本市场会垮掉。则显示监管对对资本市场改革的坚定态度。

**创新更要“稳”字当先**

尽管业界对监管层对资本市场改革路径上疑虑未消，不过严格核查IPO公司质量，净化资本市场，着力强化稽查执法监测预警机制建设等做法仍然受到肯定。

根据证监会发布的IPO自查阶段公告称，截止3月31日，共收到610家企业的自查工作报告，因未完成自查工作而提交中止审查申请的有107家企业，在此期间，提交终止审查申请的有162家企业，其中，主板、中小板、创业板分别为9家、47家、106家。

而此前，就万福生科(300268.SZ)财务造假一案，证监会表示其上市保荐机构平安证券涉嫌未能勤勉尽责，因而将按证券法有关规定对该券商严肃查处。另外，上月底，海通证券(600837.SS)(6837.HK)则因旗下柜台市场(OTC)创新产品遭遇证监会查处而被要求整改。

李大霄就认为，姚刚讲话主要是加强整改，防范风险，治理整顿方向。肖钢的表述则是一个比较积极的信号，对市场充满活力和机会的表述，这跟防范风险不整改会垮掉的表述并不矛盾。

他认为，肖钢上来后虽然还处于调研阶段，但从大券商受重罚力度来看，是20年来首次开刀。针对中介机构作假，开始着重保护投资者权益，说明看到了问题的本质，从融资市场转变为融资和投资市场并重的方向。

“从三年不整改垮掉的表述说明危机感，向中介机构开刀说明动真格的动作开始实施；从IPO暂停，也说明问题的必要性和重要性。方向是如何让市场进化，让市场恢复秩序，恢复除融资功能发挥，还要投资功能发挥。”李大霄称。

中国一家中西部券商的执行董事表示，新主席考虑资产证券化的风险控制问题，长远发展需要完善风控。虽然创新和合规是所有金融机构的基础，但资本业务必然涉及风控。开始发展的很快，但慢慢风险暴露，则需要时间检验，是个好事，未雨绸缪。而且通道业务受阻反而是其他一些非通道业务发展的好时机，可以进行创新，包括债券、并购和资产证券化等。

前述深圳的券商高层也提到，券商现在所谓的创新做的是和信托及银行理财产品类似的衍生品业务，主要是借助券商的通道业务，含金量并不是很大，且目前这方面也存在很大的困惑。

“从管理层此前的表态看，希望创新业务对象是机构客户，因其承担风险的能力较散户强，但实际了解中，机构客户都表示对创新产品有兴趣，但一听到高风险反倒采取回避的态度。”他无奈地说。(完)

(审校 屈桂娟)

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