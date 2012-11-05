中国证券公司直投业务范围扩大至股权相关的其它投资

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月5日电---中国证券业协会上周五发布证券公司直接投资业务规范,将直投基金投资范围扩大至股权相关的其它投资,明确了其备案程序,并开始允许其负债经营,但严禁公开募集.
"直投子公司不仅可以使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资,而且还可以进行与股权相关的债权投资,或投资於与股权投资相关的其他投资基金,"规范指出.
按照规定,证券公司直接投资子公司及其下属机构,完成直投基金的首轮募集,或者签订受托管理第三方募集并已设立的直投基金的协议後的10个工作日内,应当向协会备案.
规范并要求,直投子公司及其下属机构设立直投基金,应当以非公开的方式向合格投资者募集,而不允许公开募集.合格投资者不得超过二百人,认购金额不低於人民币一千万元,为法人机构或专业从事股权投资或基金投资业务的有限合伙企业.
去年年中,直投业务转为券商常规业务,中国国际金融公司为国内首家获批该业务的券商.稍晚证监会正式宣布证券公司直投业务将纳入常规监管.
券商直投业务,是指对非公开发行公司的股权进行投资,投资收益通过以後企业的上市或购并时出售股权兑现.目前,监管部门将国内证券公司"直投"业务范围限定为Pre-IPO,即对拟上市公司的投资并初步设定了"投资期限不超过三年"等规则.且券商仅能使用自有资金进行直接投资业务,自有资金的上限是证券公司净资本的15%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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