版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 22日 星期五 08:31 BJT

中信证券上半年净利下降57.4% 受整体市场环境影响

路透上海7月22日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四晚间刊登业绩快报，上半年公司实现净利53.19亿元人民币，同比下降57.35%。公司方面解释为受市场整体状况影响，公司的经纪业务、证券投资、信用交易同比下降，使公司营收和净利大幅下降。

据业绩快报，上半年公司实现营收181.6亿元，同比下降41.63%，每股收益0.44元。

去年上半年A股市场出现一波大牛市，股市成交相当活跃，券商业绩普遍“丰收”，不过自去年6月中旬出现股灾后，A股市场走势持续疲弱，今年上半年A股走势虽然逐步企稳，但成交量较去年同期明显萎缩。

中信证券A股周四收报16.7元，过去一个月累计上涨5.4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐