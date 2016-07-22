中信证券上半年净利下降57.4% 受整体市场环境影响

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海7月22日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四晚间刊登业绩快报，上半年公司实现净利53.19亿元人民币，同比下降57.35%。公司方面解释为受市场整体状况影响，公司的经纪业务、证券投资、信用交易同比下降，使公司营收和净利大幅下降。
据业绩快报，上半年公司实现营收181.6亿元，同比下降41.63%，每股收益0.44元。
去年上半年A股市场出现一波大牛市，股市成交相当活跃，券商业绩普遍“丰收”，不过自去年6月中旬出现股灾后，A股市场走势持续疲弱，今年上半年A股走势虽然逐步企稳，但成交量较去年同期明显萎缩。
中信证券A股周四收报16.7元，过去一个月累计上涨5.4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。