券商及基金资产证券化业务新规实施 租赁债权纳入基础资产

路透北京11月21日 - 中国证监会周五正式发布证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定，自即日起实施。相对于之前的征求意见稿，正式规定做了一些修改，例如将租赁债权纳入基础资产范围。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上表示，自2月取消资产证券化业务行政许可后，证监会即着手对相关业务规则进行修订工作，将资产证券化业务管理人由券商扩展至基金子公司，并确定该业务实行基金业协会事后备案和基础资产负面清单管理。

他介绍称，9月底发布相关新规定的征求意见稿以来，证监会收到了一些反馈意见，并根据这些意见做了一些修改，例如将租赁债权纳入基础资产范围、将全国中小企业股份转让系统公司纳入资产支持证券交易场所、明确为资产证券化业务的审计和评估机构应具备证券期货相关业务资格等。

在之前征求意见稿中，资产支持证券可在证交所、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场等场所进行挂牌转让。资产支持证券应当面向合格投资者发行，发行对象不得超过二百人，单笔认购不少于100万元人民币发行面值或等值份额。

张晓军指出，管理规定及配套规则今发布实施后，符合条件的证券公司和基金子公司等主体应按规定开展资产证券化业务。证券交易场所和中国基金业协会等将及时制定并出台相关自律管理规则。

中国国务院周三常务会议提出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量。而中国银监会周四下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)

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