中国内地券商权益类收益互换业务规模突破一千亿元--报载

路透上海4月22日 - 据上海证券报周三报道，随着国内股市越来越热，券商权益类收益互换业务规模也跟着水涨船高。最新数据统计显示，自该项业务2013年开展以来截至今年一季度，全市场权益类收益互换名义本金余额累积达到1,233.87亿元人民币。

所谓权益类收益互换，是券商提供给投资者的柜台交易合约，双方根据协议约定在未来某一期限内针对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换，投资者与券商互为交易对手方。投资者以私募基金、公募基金、上市公司股东、保险公司等机构为主。

权益类收益互换业务双方交易价格由投资者与券商一对一商定，互换方向和挂钩标的也没有严格规定，完全按照投资者需求设计，固定利率一般在8%、9%左右。目前已有中信证券(600030.SS)(6030.HK)、招商证券(600999.SS)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、长江证券(000783.SZ)等29家券商获得该业务资格。

最新数据统计显示，今年1月、2月和3月分别新增名义本金余额504.23亿元、196.38亿元和434.61亿元。

从投资者的角度来说，权益类收益互换交易可以分为两大类：一类是投资者将固定收益交换为与股价表现挂钩的浮动收益，另一类是投资者将持股收益交换为固定收益。由于投资者与券商之间只对收益进行现金流交换，不需要进行股票实物交割，所以操作起来较为灵活，也由此衍生出了繁复多样的操作手法。

针对私募及一般投资机构，券商通常可提供个性化杠杆融资做多或做空、增发融资套利、大宗交易减持等收益互换交易模式；针对上市公司或其股东，可设计股权融资、股票保本、市值管理、股权激励等方面的收益互换内容；针对险资或公募资金，则更多地提供对冲或保本的收益互换产品。

通过收益互换业务杠杆融资做多也成为当下备受机构投资者青睐的玩法。对投资者而言，只需支付资金利息即可换取股票收益，具有一定的杠杆效果。对券商来说，不仅可以获取投资者支付的资金利息，还能凭借专业的投资能力获得超额收益。

“比如，客户和券商约定以9%的利息交换工商银行3个月期间内的收益，由于所有的股票标的均在券商的自营池子中，券商只需要给到客户约定的工商银行的收益而不必真的去买工商银行这只股票，也可以去投资其他替代品，这样就有可能获得更高的收益。”上海某券商衍生品部负责人解释道。

该负责人表示：“随着创新业务的不断推出，券商的业务结构也会更加趋于平衡和多元化。预计我们收益互换业务今年可贡献收入4个多亿，未来以其为代表的衍生业务争取在公司总收入占比能够达到10%。”

截至目前，中信证券、招商证券、海通证券和长江证券等券商该项业务在行业内名列前茅，业务规模均已做到了100亿元以上。

报导指出，目前每家券商对权益类收益互换业务所设的门槛不一。比如，中信证券要求机构客户净资产不少于3,000万元，投资经验不少于五年；海通证券要求机构客户净资产不低于2,000万元、金融类资产不低于1,000万元，投资经验两年以上；长江证券要求机构客户交易初始本金1,000万元以上。其他中小券商则多以中信证券所设门槛为蓝本。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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