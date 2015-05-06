中国近30家券商先后调低两融折算率 涉及证券超千只--报载

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月6日 - 今年以来，中国股市表现火爆，沪综指.SSEC仅在4月即获得18.5%的累计涨幅。但证券时报周三报道，近日至少有28家券商调低可充抵保证金证券折算率，涉及股票及债券超过1,350只。
报道称，继中信证券(600030.SS)(6030.HK)后，昨日又有15家券商公告调低两融折算比例，具体包括光大证券(601788.SS)、西南证券(600369.SS)、招商证券(600999.SS)等。
接受采访的市场分析人士表示，在两市融资规模超过1.8万亿元人民币并且还可能继续增长的情况下，券商调降哪些标的很重要，调升的也同样值得关注。
“调整折算率原因多为两点，一是控制风险；二是券商受自有资金的限制，合理分配资金。”一家大型券商人士透露。
值得注意的是下调两融标的范围最广的是招商证券。据其公告，本次调整新增53只调出可充抵保证金证券范围，下调1,352只证券折算率。
报道引述该公司知情人士透露，“停牌超过20天的个股，折算率均调整为零。”除此以外，短期涨幅过猛的也大幅下调折算率，“但到期还款就行了，不用平仓”。
中国证金公司数据显示，截至本周一(4日)，中国股市融资融券余额为1.87万亿元人民币，占A股流通市值的比重为3.98%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。