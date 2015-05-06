中国近30家券商先后调低两融折算率 涉及证券超千只--报载

报道称，继中信证券(600030.SS)(6030.HK)后，昨日又有15家券商公告调低两融折算比例，具体包括光大证券(601788.SS)、西南证券(600369.SS)、招商证券(600999.SS)等。

接受采访的市场分析人士表示，在两市融资规模超过1.8万亿元人民币并且还可能继续增长的情况下，券商调降哪些标的很重要，调升的也同样值得关注。

“调整折算率原因多为两点，一是控制风险；二是券商受自有资金的限制，合理分配资金。”一家大型券商人士透露。

值得注意的是下调两融标的范围最广的是招商证券。据其公告，本次调整新增53只调出可充抵保证金证券范围，下调1,352只证券折算率。

报道引述该公司知情人士透露，“停牌超过20天的个股，折算率均调整为零。”除此以外，短期涨幅过猛的也大幅下调折算率，“但到期还款就行了，不用平仓”。

中国证金公司数据显示，截至本周一(4日)，中国股市融资融券余额为1.87万亿元人民币，占A股流通市值的比重为3.98%。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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