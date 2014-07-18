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中国财经 | 2014年 7月 18日 星期五 19:02 BJT

方正证券并购民族证券获批 耗资130亿元为国内上市券商首宗

路透北京7月18日 - 中国证券业最大规模并购案之一的主角--方正证券(601901.SS)周五公告称，公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的重大资产重组事项获得证监会上市公司并购重组审核委无条件通过，成为国内首例上市券商吸收合并案例。

公告称，公司股票将于7月21日复牌。此前方正证券公告称，民族证券经最新评估后，其资产评估值为129.84亿元人民币；按增发价每股6.09元计算，方正证券增发股票数量约21亿3,210.14万股，减少3,565.40万股。

此前西南证券(600369.SS)曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。

方正证券上个交易日收报5.37元，近一个月跌4.45%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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