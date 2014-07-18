方正证券并购民族证券获批 耗资130亿元为国内上市券商首宗

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 中国证券业最大规模并购案之一的主角--方正证券(601901.SS)周五公告称，公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的重大资产重组事项获得证监会上市公司并购重组审核委无条件通过，成为国内首例上市券商吸收合并案例。
公告称，公司股票将于7月21日复牌。此前方正证券公告称，民族证券经最新评估后，其资产评估值为129.84亿元人民币；按增发价每股6.09元计算，方正证券增发股票数量约21亿3,210.14万股，减少3,565.40万股。
此前西南证券(600369.SS)曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。
方正证券上个交易日收报5.37元，近一个月跌4.45%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。