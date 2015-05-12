海通证券获批开展境外自营业务 因应客户跨境投融资需求

路透上海5月12日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)成为国内少数可开展境外自营的券商。公司周二公告称，已获中国证监会批复，允许海通证券开展境外自营业务，包括以自有资金投资境外场内场外金融产品或工具。

公司董事会秘书黄正红对路透表示，海通进行境外自营，主要目的是为了更好服务客户。目前公司很多客户都有跨境投融资需求，有跨境风险对冲需求。如果公司可以同时拥有境内境外的自营交易权，未来公司可以设计出更多金融产品来满足客户需求。

公告指出，海通证券可参与境外交易所金融产品交易、与境外机构签署ISDA协议参与场外金融产品交易以及投资于境内合格机构投资者（QDII）允许投资的境外金融产品或工具。

ISDA协议是指国际掉期与衍生品交易协会（ISDA）为国际场外衍生品交易提供的标准协议文本及其附属文件。

公告称，海通证券参与上述交易会遵循国家法律法规、行政规章及相关监管制度的规定，并按照自有资金投资境内相关金融产品的2倍标准，扣减净资本和计算风险资本准备，按规定填报风险控制指标监管报表。海通证券会对自有资金参与境外交易制定严格的授权管理制度和投资决策流程，切实防范业务风险。

据中国证监会2012年修订后的证券公司自营业务投资范围，券商自营投资品种包括境内交易所上市的证券、全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的证券、区域性股权交易市场挂牌的私募债券和证券、境内银行间市场交易的证券等，并未涉及境外品种。

目前已有不少国内券商在香港以设立或收购形式成立香港子公司，打造各自的国际业务平台，例如海通证券旗下的海通国际(0665.HK)。

黄正红指出，由母公司层面申请境外自营资格，主要是考虑到海通证券与海通国际实际上是不同主体，若透过海通国际进行境外自营交易，必然牵涉到资产交割、关联交易及税务等；而且两者信用评级还是有差别，以海通证券名义在境外交易可享受更高的信用级别。

海通证券A股周一收报28.26元人民币，过去一个月该股累计上涨3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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