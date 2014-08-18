国泰君安设财富管理旗舰店 选择欧洲私人银行模式

路透上海8月18日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周一宣布其首家财富管理旗舰店揭幕，并成为国内首家“券商系”财富管理旗舰店。这亦意味着国泰君安的财富管理业务发展路径基本清晰。

国泰君安将效仿欧洲传统私人银行的管家式服务，为其每位客户提供一位财富管家，同时为其高净值客户打造一支全领域的专家团队，客户可以通过云端设备与国内外的专家进行面对面的即时沟通。

“依托国泰君安雄厚的资本运作功底，我们决定沿袭欧洲财富管理的模式，打造有专注力的财富管家团队，可以让财富管理专家更专注于客户资产的保值增值。”国泰君安副总裁顾颉表示。

与部分银行系私人银行及第三方理财机构不同的是，国泰君安的财富管理部门不以销售产品业绩为考核目标，而是采用以客户为中心的资产驱动激励机制，按照客户资产规模，收取相应的管理费。

2011年底国泰君安证券组建了财富管理部，经过两年多的策划和准备后，今年才陆续在北京、杭州、深圳等地建立了六家财富管理中心，服务于拥有600万元资产以上的高净值客户。而座落于上海新天地的首家旗舰店，目标客户门槛将更高，并将全面落实公司财富管理业务发展路径。

其实，广发证券(000776.SZ)、国海证券(000750.SZ)等券商亦先后成立了财富管理中心，专门对高端客户展开服务。例如广发证券对500万元以上的高净值客户提供快捷交易通道、资讯、推荐与定制投资品和理财产品等。

但不少业内人士指出，券商财富管理业务的最佳经营模式，业内仍处于不断摸索阶段，券商似乎还需要找到独特的产品与服务与私人银行、第三方理财机构展开有力的竞争。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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