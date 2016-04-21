一季度中国券商净利达289亿元同比减逾43% 经纪与投行业务贡献多

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透上海4月21日 - 中国证券业协会网站披露的数据显示，今年一季度国内券商实现净利润288.98亿元，较去年同期下降43.25%，其中经纪、投行和自营业务为也券商业绩主要推动力，全国126家证券公司中116家公司实现盈利。
数据并显示，证券公司未经审计财务报表显示，126家证券公司当期实现营业收入770.81亿元，从各项业务来看，经纪业务仍是一季度券商主要收入来源，券商业代理买卖证券业务净收入达287.66亿元；其次是证券承销与保荐业务净收入，共实现收入124.43亿元；证券投资收益（含公允价值变动）为110.74亿元。
截至3月31日，126家证券公司总资产为6.03万亿元，净资产为1.48万亿元，净资本为1.24万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.87万亿元，托管证券市值31.30万亿元，受托管理资金本金总额13.93万亿元。（完）
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(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
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