版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 17:39 BJT

126家券商上半年实现净利624.72亿元 同比下滑59.2%--中国证券业协会

路透北京8月9日 - 中国证券业协会周二发布统计数据显示，126家证券公司上半年实现净利润624.72亿元人民币，同比下滑59.2%；117家公司实现盈利，其中手续费收入和证券投资收益下滑幅度较大。

中证协网站数据并显示，上半年126家证券公司累计实现营业收入1,570.79亿元，同比下滑52.5%。

各主营业务收入中，上半年代理买卖证券业务净收入559.76亿元、证券承销与保荐业务净收入241.16亿元、财务顾问业务净收入71.43亿元、投资咨询业务净收入23.33亿元、资产管理业务净收入134.34亿元、证券投资收益（含公允价值变动）244.86亿元、利息净收入169.04亿元。

截至6月30日，126家证券公司总资产为5.75万亿元，净资产为1.46万亿元，净资本为1.18万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.74万亿元，托管证券市值29.92万亿元，受托管理资金本金总额14.78万亿元。

中证协公布的2015年上半年125家券商营收为3,305.08亿元，净利润1,531.96亿元, 120家公司实现盈利，其中券商代理买卖证券业务净收入1,584.35亿元。

2015年全年125家券商总营收为5,751.55亿元，全年净利润2,447.63亿元，124家公司盈利。（完）

欲览详情，请点击 here

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐