126家券商上半年实现净利624.72亿元 同比下滑59.2%--中国证券业协会

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透北京8月9日 - 中国证券业协会周二发布统计数据显示，126家证券公司上半年实现净利润624.72亿元人民币，同比下滑59.2%；117家公司实现盈利，其中手续费收入和证券投资收益下滑幅度较大。
中证协网站数据并显示，上半年126家证券公司累计实现营业收入1,570.79亿元，同比下滑52.5%。
各主营业务收入中，上半年代理买卖证券业务净收入559.76亿元、证券承销与保荐业务净收入241.16亿元、财务顾问业务净收入71.43亿元、投资咨询业务净收入23.33亿元、资产管理业务净收入134.34亿元、证券投资收益（含公允价值变动）244.86亿元、利息净收入169.04亿元。
截至6月30日，126家证券公司总资产为5.75万亿元，净资产为1.46万亿元，净资本为1.18万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.74万亿元，托管证券市值29.92万亿元，受托管理资金本金总额14.78万亿元。
中证协公布的2015年上半年125家券商营收为3,305.08亿元，净利润1,531.96亿元, 120家公司实现盈利，其中券商代理买卖证券业务净收入1,584.35亿元。
2015年全年125家券商总营收为5,751.55亿元，全年净利润2,447.63亿元，124家公司盈利。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。