126家券商上半年实现净利624.72亿元 同比下滑59.2%--中国证券业协会

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。