券商三项风控指标下限拟下调 或释放净资本约600亿--报载

路透上海8月4日 - 据中国证券报周一报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。业内人士预计，若按新规实施的话，将可令券商业释放净资本500-700亿元人民币。

征求意见稿显示，证券公司的净资本/净资产监管指标拟由现行的“≥40%”调整为“≥20%”，净资本/负债拟由现行的“≥8%”调整为“≥4%”，净资产/负债拟由现行的“≥20%”调整为“≥10%”。

新规还新引入了“流动性覆盖率”和“净稳定资金率”两项监管指标，均为“≥100%”，旨在提升证券公司对净资产和净资本的有效利用。同时，对净资本的扣减方式进行调整，股票、基金、资管计划等自营投资扣减比例有所提升，固定资产和股权投资的扣减比例有所下调。

专业人士根据征求意见稿测算，证券行业净资本将释放500亿-700亿元，相当于行业净资产的8-10%；行业杠杆率上限将提升约2倍，按照目前行业平均杠杆率3.5-4倍计算，有望提升至5.5-6倍；行业净资产收益率上限将从10-11%提升至13-15%。

此前，证监会证券基金机构监管部有关负责人表示，《办法》修订工作预计年底前完成。

广发证券分析师认为，本次征求意见稿解决了推动证券行业发展的资本源动力的问题。净资本监管指标的下调意味着证券行业可以打开更加广阔的创新发展格局，有利于证券公司进一步拓展融资渠道，探索新型融资工具，发展创新业务。创新能力、综合实力强，且具显着盈利能力和资本金实力的大型上市券商将明显受益。（完）

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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