新城控股拟换股吸收合并新城B 为沪市第二例B转A

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海5月11日 - 停牌十个月的新城B900950.SS上周六公布其与母公司新城发展控股(1030.HK)重组方案。新城发展控股全资子公司新城控股拟向除自己以外的新城B所有股东发行A股， 并以换股方式吸收合并新城B，这将是沪市继东电B之后第二例“B转A”案例。
新城控股发行约5亿4,206.48万股份，将全部用于换股吸收合并江苏新城B。发行后，新城控股总股本约为17亿股。本次换股合并方案尚需双方股东会通过及监管部门批复。
本次合并中，新城B换股价格为1.317美元/股，在定价基准日前20个交易日的B股股票交易均价0.494美元/股有166.6%的溢价，按照停牌日汇率折合人民币8.12元人民币/股。新城控股A股股票发行价格为9.82元/股。据此计算，本次换股吸收合并的换股比例为0.827，即换股股东所持有的每1股新城B股可以换得0.827股新城控股A股股票。
本次方案还提供了现金选择权。公司大股东常州富域将以1美元/股的价格无条件受让有效申报行使现金选择权的股份并支付相应现金对价。
新城控股实际控制人王振华承诺，本次换股合并后，新城控股今年预计实现净利15.5亿元。若实际数额低于该预期，王振华将以现金向新城控股补足。
新城B表示，本次合并将可避免与控股股东之间的潜在同业竞争，并实现公司价值回归。目前新城控股持有新城B公司58.86%股份。
本次双方财务顾问分别是摩根士丹利(MS.N)中国合资券商摩根士丹利华鑫证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)，分别代表新城控股和新城B。
新城B自去年7月底停牌，上一交易日该股收报0.507美元。（完）
(发稿 吴芳； 审校 黄凯)
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