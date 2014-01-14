官员称中国能避免日本式房地产泡沫

《南方都市报》援引中国住建部副部长仇保兴的话称，中国的政策微调和城镇化有助中国避免发生日本式的房地产泡沫。他指出，中国允许地方政府采取不同的房地产紧缩措施，并没有采取一刀切的措施。外界担忧房地产市场崩盘可能引发中国经济硬着陆。图为北京一房展会上的楼盘广告。路透