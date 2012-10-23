博客：末日论难成立 中国将可避免日本式泡沫

2012年9月19日，北京中心商业区，黄昏时分一个玻璃上反射的住宅和商业建筑。 REUTERS/David Gray

记者 许贵卿

路透东京10月22日电---多年来一直有人警告,称中国可能很快会步上日本经济泡沫破裂的後尘.但是,中国的表现已让这类末日论者的预言落空.未来几年也将继续弥除这些杂音.

乍看之下,中国和日本的经济发展有一些重要相似点.一如30年前的日本,目前中国正面临放手让本币升值的压力,还得设法提振国内消费、提升服务业,以减少对出口和投资的依赖.

中国经济增长已连续七个季度放缓,有些分析师认为2020年之前,经济同比增速更有可能回落至接近5%,而不是过去30年平均接近10%的步伐.有关中国经济或面临日本式停滞的疑虑再度兴起.

不过分析师称,中国不太可能成为日本的翻版.

充足的消费及财富增长空间、缓步升值的人民币,以及楼市调控举措,将有利於中国避免日本的命运.

"我知道事实上,北京的决策者常常关注日本,"Louis Kuijs说,"日本常在他们的讨论内容之列."Kuijs曾任世界银行经济学家,目前任职苏格兰皇家银行.

中国能否成功地避免经济崩跌,取决於它如何将成熟老化的、出口拉动型经济转向更多由服务业及国内消费驱动.世界银行称,这种转型必须在2030年之前发生.

中国还必须以市场带动成长的模式,来取代中央规划型经济.

野村证券首席分析师Tomo Kinoshita说,但如果这种转型遇到艰难的话,最大的风险将是中国为取得经济成长重新仰赖楼市.

这可能导致已然有些过热的楼市更加泡沫化,并最终破灭.日本经济泡沫破裂的主要因素之一,就是高不可攀的房地产价格.

在中国,房地产业占经济活动的比例超过13%,而且驱动着40多个行业,决策者很容易对其形成依赖.

本月在东京举行的国际货币基金年会(IMF)会议中,向来言辞谨慎的中国央行官员也承认这是个政策难题.

央行副行长易纲在一场金融论坛中说,这是个微妙的局面.楼市一方面是关键的成长动力,但另一方面,也应保持其稳定.

**过慢还是过快?**

认为中国经济将避免重蹈日本覆辙的最强有力论据是,中国经济还有很大增长空间.汇丰认为,中国经济自改革开放以来的成长动能还可保持10年.

尽管以平均10%的年增速增长了30年,但中国经济距离泡沫破灭前日本的水平还差好几年.

"如果该国较贫穷且正迎头追赶,那麽这个国家就更容易通过增长来化解问题,"Kuijs称.

根据世界银行经过物价变动调整後的数据,中国去年人均国内生产总值(GDP)为5,445美元,与日本1963年水平接近.

当1990年日本泡沫经济破灭并开始进入"失去的10年"时,日本人均GDP相当於2011年的43,000美元.

"中期而言,中国仍是一个发展中国家,其国内有很多人希望购买更多东西,例如电视和汽车,"日本财务省财务官中尾武彦近期接受路透采访时称,中国经济还不会那麽快就遇到增长瓶颈.

部分人士称,日本最大的错误在於,允许过低利率维持太长时间从而滋生经济泡沫.此外,该国延迟清理坏账又拉长了经济痛楚持续的时间.

日圆也再度遭受各种抨击.西方批评人士称,在日本经济快速增长的情况下,日圆升值速度却太慢.

而中国方面则认为,日本政府的错误在於屈服于海外压力而让日圆过快升值,升值幅度也过大.

日本1985年同美国、英国、西德和法国签署了旨在压低美元并减少美国贸易逆差的广场协议後,日圆名义有效汇率,或贸易加权指数在三年时间里跳升57%.

到日本泡沫经济在1990年开始破灭时,日圆已有所回落,但贸易加权指数仍在五年时间内累计上涨约30%.

中国方面,现今在反对人民币汇率自由化长期计划的呼声中,出口商是声音最为响亮的群体之一,他们担心此计划将削弱其竞争力,并引发日本那样的经济衰退.

事实上,自2005年汇改以来,中国政府已允许人民币名义有效汇率在七年内累计上涨了20%.

中国政府目前表示,人民币汇率接近均衡水平,重申人民币汇率必须保持"基本稳定",改革必须"循序渐进"的立场.

**不明智的决策者**

但在提及日本央行在1985-1989年间五次降息,过度补偿日圆强势时,分析师辩称中国对货币政策的态度也更为谨慎.

中国在经济状况良好时的加息较为激进,而局面不佳时却顶住了大幅降息的压力.

中国2010和2011年经济走出全球金融危机期间五次加息.今年当中国经济活动降温时,当局改变政策方向两次降息.但随後市场呼吁进一步放宽政策,当局却坚持按兵不动.

但中国房价仍高得惊人,部分原因是中国金融市场并不发达,因而对现金充裕的储户来说,购房是为数不多的投资形式之一.

一份国际货币基金组织(IMF)报告显示,在2010年在北京购买一套70平米房子的成本,约相当於一个家庭20年的可支配收入总和,低於香港的24年,但远高於东京的10年和英国的4.5年.而就中国全境来说,购买一套房子平均需要4.5年的家庭收入.

出於对房价过高引发民怨的担忧,北京当局承诺不会放松民众购买第二或第三套房的限制或禁令,以挤出泡沫.

但有些人担心,北京的坚定立场坚持不久,若拖慢经济成长的话更是如此.而全球经济放缓,令这样的决议带来的损失更大.

据日本央行副总裁西村清彦所言,中国已接近"危险区",其房地产泡沫可引发一场金融危机.

西村清彦8月在一份报告中写道,当美国和日本贷款规模和劳动人口数量触顶後,房地产泡沫破裂.中国劳动力数量正在接近峰值.