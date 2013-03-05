中国今年预算赤字同比大增五成－财政部（更新版）

* 2013年全国预算赤字1.2万亿元，赤字率2%左右

* 今年预算赤字较去年大增五成

* 今年中央国债余额限额9.12万亿元

* 今年财政部代发地方债3,500亿元，同比增四成

(新增更多细节和背景)

路透北京3月5日 - 中国财政部周二称，2013年全国财政预算赤字规模为12,000亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)，预算赤字较上年实际水平大增五成。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，中国2013年全国财政收入126,630亿元，增长8%，加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，可安排的收入总量为127,630亿元。

报告并指出，2013年全国财政支出138,246亿元，增长10%，加上地方政府债券还本支出1,384亿元，支出总量为139,630亿元。

中国2012年全国财政收入117,209.75亿元，同比增12.8%，当年财政支出125,712.25亿元，同比增15.1%，加上中央预算稳定调节基金调整及地方政府债务还本支出等，当年全国财政收支相抵为8,000亿元。

2013年中央财政预算赤字8,500亿元，比去年增加3,000亿；地方财政预算赤字3,500亿元，比去年增加1,000亿元。

报告并称，中国2013年国债余额限额为91,208.35亿元，较去年增加8,500亿元；财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

2012年预算中央财政国债余额限额为82,708.35亿元.

财政部并指出，今年将适当降低部分能源资源和关键零部件、原材料产品的进口关税；此外，会逐步将地方政府债务收支分类纳入预算管理，建立地方政府性债务风险预警机制。

报告还显示，中国2013年预算住房保障支出为2,229.91亿元，比上年执行数下降14.3%。(完)

(发稿 徐永/曹巍浩; 撰写 边竞; 审校 张喜良)

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