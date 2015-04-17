今年中央本级“三公”经费预算较去年预算下降11.7%--中国财政部

路透北京4月17日 - 中国财政部周五公布，中央本级2015年“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）预算63.16亿元人民币，比2014年年初预算减少8.35亿元，下降11.7%。

财政部网站刊登的新闻稿并称，该预算规模亦比2014年执行数减少2.5亿元，下降3.8%。

在今年的“三公”经费预算中，公务用车购置及运行费比去年预算减少6.68亿元，公务接待费减少1.29亿元。不过其中的因公出国（境）费用虽然较去年初预算减少，但较当年执行数增加，主要是受出访任务增加、参加国际赛事等因素影响。

“主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，‘三公’经费支出减少。”财政部表示。

财政部并称，将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保中央本级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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