今年中央本级“三公”经费预算较去年预算下降11.7%--中国财政部

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月17日 - 中国财政部周五公布，中央本级2015年“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）预算63.16亿元人民币，比2014年年初预算减少8.35亿元，下降11.7%。
财政部网站刊登的新闻稿并称，该预算规模亦比2014年执行数减少2.5亿元，下降3.8%。
在今年的“三公”经费预算中，公务用车购置及运行费比去年预算减少6.68亿元，公务接待费减少1.29亿元。不过其中的因公出国（境）费用虽然较去年初预算减少，但较当年执行数增加，主要是受出访任务增加、参加国际赛事等因素影响。
“主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，‘三公’经费支出减少。”财政部表示。
财政部并称，将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保中央本级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。（完）
浏览全文，请点击财政部网站：here
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数