中国预算法四审稿规定地方举债只能用于公益性资本支出

路透北京8月26日 - 中国预算法的修订历时超过十年之后，第四次提交全国人大常委会审议的预算法修正案草案规定，以更大的力度严控地方债务风险扩张，并规定地方举债只能用于公益性资本支出。

周一开幕的十二届全国人大常委会第十次会议会议听取了关于预算法修正案草案审议结果的报告。报告认为，草案经过三次审议修改，已经比较成熟，建议本次会议审议通过。

人民日报周二援引四审稿称，地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字。

“经国务院批准的省、自治区、直辖市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券以举借债务的方式筹措。”四审稿并规定，举债规模必须由国务院报请全国人大或全国人大常委会批准。

在此前三审稿架起五道防控地方债务风险“防火墙”基础上，四审稿从完善机制建设的层面以更大的力度严控风险扩张，并从预算公开、预算审议、资金用途、风险机制四方面，增加了四项地方债新规。

四审稿就明确指出，举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，而且只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

四审稿还对国务院管控地方债务提出了明确要求，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。国务院财政部门对地方政府债务实施监督。

此外，在国库管理权方面，四审稿恢复了现行预算法采用的“央行经理国库制”，即“中央国库业务由中国人民银行经理”。但二审稿、三审稿都删除了这一条款，规定“国库的管理办法由国务院规定。”

预算法素有“经济宪法”之称，中国现行预算法1995年正式实施，2004年启动修订后即搁置，2009年重启预算法修改，2011年预算法修正案草案初审，2012年6月和2014年4月又先后进行了草案的二审和三审。

中国本届政府重点推进财税改革，此前通过的深化财税体制改革总体方案提出“改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度”三大任务。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。