中国重点改革领域立法预计加快 法律将成权力有效约束--海通

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透北京10月24日 - 中国中共十八届四中全会明确将全面推进依法治国。国内券商--海通证券对此解读称，未来法律将成为权力的有效约束，而且会议提出立法和改革决策相衔接，意味着未来法律将是改革的保障，重点改革领域立法会加快。
“全面推进依法治国，有助于维护公平正义，”海通证券在点评报告中称，“过去中国长期权大于法，人治与法治难分，未来法律将成为权力的有效约束。”
该券商认为，这将主要体现在两方面，一是强化对行政权力的制约和监督，二是提出拓宽公民有序参与立法途径。
昨日闭幕的十八届四中全会明确了全面推进依法治国的重大任务，提出要增强司法独立性，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭；并要保障人民群众参与司法，完全人民陪审员制度。
同时，还要加强重点领域立法，加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度；实现立法和改革决策相衔接，做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要。
“提出立法和改革决策相衔接，加强重点领域立法，意味着未来法律将是改革的保障，而重点改革领域的立法会加快，”海通指出。
该券商预计，未来将会有更多的改革政策出台，推动各领域的公平正义，具体包括保障市场公平竞争、促进要素公平交易、加强收入公平分配三大类。
“例如目前中国财税法律体系是短板、而国企改革相关法律依然空缺，未来《消费税法》、《房产税法》等立法或加快，《个人所得税法》、《国有资产法》或加快修订，”报告称。
海通指出，会议提出加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度，保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯，“这意味着改革的目的是进一步促进社会公平，未来中国发展目标或从速度至上转为公平优先，从部分先富走向共同富裕。”
此外，会议还表示要完善纠错问责机制，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制。
“反腐彰显对行政权力问责的决心，但目前仍有重案未决，反腐事业任重道远，”海通称。中共第十八届中央纪检委第四次全体会议定于25日（周六）在北京召开。
十八届四中全会确认了中央政治局之前作出的给予李东生、蒋洁敏、杨金山、王永春、李春城、万庆良开除党籍的处分；并决定递补中央委员会候补委员马建堂、王作安、毛万春为中央委员会委员。 （完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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