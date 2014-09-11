专访：中国新预算法规范政府收支行为 然法定约束力不足--专家

作者 沈燕

路透北京9月11日 - 如何评价中国修订历时10年终获通过的预算法？首都经济贸易大学财政税务学院教授李红霞认为，该部法律在规范政府收支行为和人大对预算审查监督权的回归都有重大突破；但预算法没有体现出“小宪法”高度，法定约束力仍显不足。

她在接受路透专访时提到，新预算法不仅规定了地方债的发行主体、用途、规模和方式，而且对地方债风险控制更有明确规定，建立地方债务风险评估和预警机制以及责任追究制度，地方债发行规模要上报人大审批。

“新预算法的立法宗旨是规范政府收支行为，以前政府是管理主体，主要职能是进行宏观调控，现在政府则是作为被约束、被管理的对象，这是一个前所未有的转变。”李红霞称。

她认为，新预算法另一个重大突破在于人大监督审查权力的加强，人大在预算编制、审批、执行和决算各个环节都要实施严格的审查监督。

同时在预算公开透明方面也有突破，预算法强调预算要公开透明，明确全口径预算，取消预算外资金的概念，所有财政收支全部纳入政府预算，对涉及“三公消费”的机关运行经费、重大项目和重点支出以及社会高度关注的政府采购情况都要求说明。

此外，新预算法对专项转移支付也不再要求地方有配套资金，但是要建立定期评估和退出机制，对完成的专项，该取消的就要取消，不能固化成一些部门利益长期存在。对通过市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付，这有助于遏止“跑部（财政部）钱进和权力寻租”的体制弊端。

李红霞认为,新预算法还有一大亮点就是解决了“央行经理国库”之争，央行“经理”国库和“代理”国库好像是一字之差，但含义相差甚远，“代理”总感觉不是职责范围内的事，不会像自己的事那样上心，还是“经理”国库更符合现实需要，更能确保国库资金的安全运行。

她并提到，国库是预算支拨的出纳机构，而财政部门充当着会计角色，财政部门不能既当出纳又当会计，这样不利于对财政资金运行进行监督。

中国十二届全国人大常委会第十次会议于8月31日表决通过预算法修正案草案，并将于2015年1月1日起实行。

**法定支出约束力不足**

尽管预算法通过是中国推进财税改革的重要一环，但在李红霞看来，号称“亚宪法”或“小宪法”的预算法，并没有从法律角度体现出高于部门法规的作用，法定支出约束力不足，无疑会弱化预算法的制约作用。

她指出，中国现行法定支出都是根据各部门法律法规，如教育，农业，科技，计生等支出，每年随经济增长都有一定比例增加的支出，法定支出可能与预算法规定相冲突。

“而预算法是‘小宪法’，应该高于这些部门法规，如果有些支出和预算法相冲突，应该以预算法为主。这一点在预算法条款上应予明确，但现在没有，无形中会弱化预算法的约束力。“李红霞称。

此外，新预算法与实际脱节的地方还包括：新预算法规定预算分级是五级，包括中央、省、市、县、乡，但实际上中国执行的分税制预算管理体制是三级财政，包括中央、省和县，实行的是“省直管县”和“乡财县管”，也使得预算法对现实的指导意义不大，预算法修订应该为财政体制改革创新预留有一定的弹性和空间。

李红霞提到，新预算法要求地方发债用于公益性资本支出，不能用于经常性支出，但公益性资本支出的定义并不明确，这部分支出一般是非盈利性的，大多数用于非生产经营领域，但现实中很难进行操作。

她指出，一般政府债务支出适于用于建设性投资，这样才能有一定的投资回报来“以债养债”，而新预算法规定地方发债用于公益性资本支出，不以盈利为目的，那地方债如何偿还也是个问题，可能会导致地方政府疯狂卖地，或陷入借新债还旧债的恶性循环中。

**应增加预算分项表决机制**

在人大对预算草案的表决上，李红霞认为还应该增加预算的分项表决机制，而不是现在的整体表决，“或者都同意，或者都不同意，如果人大代表对某一项不同意不能反映出来，以后进一步完善可以增加预算分项表决机制。”

她还建议在预算表决前应增加听证会接受公众的质询，让公民有表达心声的机会，既然政府花的是纳税人的钱，纳税人有对预算的知情权、监督权和参与权。

她并认为，中国现行的预算编制和审批流程时间太短，预算编制才几个月时间，人大会期才几天，而且人大代表受专业性和职业性局限，如此短的时间内表决的预算是比较粗糙的，不一定能代表全体人民的意愿，建议设立专门预算委员会，让懂行的专家参与对财政预算的审查和监督。

“抓预算的源头很重要，预算表面是预测、预计，而预测的目的在于它的准确性，预算编制不准确就无法规范政府的收支行为，也就失去了预算编制的意义。”李红霞称。

她同时建议增加预算的编制时间，至少延长到一年，预算编制时间长了，才能编的细致、编的准确；如果预算编制不准确，即使后面执行环节再规范也是徒劳无功。

她表示，财政收支预算的编制审查是一个专业性比较强的领域，国外预算编制、审批、执行和审计都是分开的，且机构间有相互制衡的机制，但中国现行的体制不同。

“中国政府审计属于内部监督，虽然每年财政审计都发现很多腐败，但却没有制衡的权力，原因是审计部门不是对人大负责的，建议审计部门由现在的对行政机构负责，转为对立法机构，即人民代表大会负责。”李红霞称。（完）

(审校 张喜良)

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