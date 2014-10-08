深化预算管理改革 政府性债务作为硬指标纳入政绩考核--国务院

路透北京10月8日 - 按照新修订的预算法，中国国务院发布关于深化预算管理制度改革的决定，对涉及财政预算、决算及地方政府债务等相关内容均做出明确规定，包括建立考核问责机制，把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

中国政府网周三刊登的决定指出，明确责任落实，省、自治区、直辖市政府要对本地区地方政府性债务负责任；地方各级政府要切实担负起加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融风险的责任，政府主要负责人要作为第一责任人，认真抓好政策落实。

规定明确建立债务风险预警及化解机制。财政部根据债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等指标，评估各地区债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警。

规定要求债务高风险地区要积极采取措施，逐步降低风险。对甄别后纳入预算管理的地方政府存量债务，各地区可申请发行地方政府债券置换，以降低利息负担，优化期限结构。要硬化预算约束，防范道德风险，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

规定提出实行中期财政规划管理，改进年度预算控制方式，根据经济形势发展变化和财政政策逆周期调节的需要，建立跨年度预算平衡机制。

中央一般公共预算执行中如出现超收，超收收入用于冲减赤字、补充预算稳定调节基金；如出现短收，通过调入预算稳定调节基金、削减支出或增列赤字并在经全国人大或其常委会批准的国债余额限额内发债平衡。

决定还明确细化了全面推进深化预算管理制度改革的各项工作，包括推进预算及决算公开，改进预算管理和控制，实行中期财政规划管理，要求财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价办法。

同时改进年度预算控制方式。一般公共预算审核的重点由平衡状态、赤字规模向支出预算和政策拓展；强化支出预算约束，各级政府向本级人大报告支出预算的同时，要重点报告支出政策内容。

收入预算从约束性转向预期性，根据经济形势和政策调整等因素科学预测。中央一般公共预算因宏观调控政策需要可编列赤字，通过发行国债予以弥补。中央政府债务实行余额管理，中央国债余额限额根据累计赤字和应对当年短收需发行的债务等因素合理确定，报全国人大或其常委会审批。

规定还明确了加强财政收入管理，清理规范税收优惠政策。各级税收征管部门要依照法律法规及时足额组织税收收入，并建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系。切实加强税收征管，做到依法征收、应收尽收，不收过头税。严格减免税管理，不得违反法律法规的规定和超越权限多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征税款等。

历时十年完成修订的预算法修订于8月底获通过，并将于2015年1月1日起实行。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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