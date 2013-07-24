五年内党政机关全面停建楼堂馆所--国务院

路透北京7月24日 - 中国国务院办公厅周三称，今后五年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所，包括停止新建、扩建、迁建、购置楼堂馆所，对于已批准但尚未开工建设的楼堂馆所项目，一律停建。

国务院近日印发《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》指出，严禁以“学院”“中心”等名义建设楼堂馆所；且针对近期楼堂馆所建设项目清理过程中发现的技术业务用房项目存在审批不规范、建设标准不统一等问题，通知特别强调严禁以建技术业务用房名义搭车新建楼堂馆所，严禁改变技术业务用房用途。

“近年来，各地区、各部门认真贯彻中央要求，在严格控制党政机关楼堂馆所建设方面采取了一些措施，取得了一定成效。近期一些地区和部门又出现了违规修建楼堂馆所的现象，损害党风政风，影响党和政府形象，人民群众反映强烈。...切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。”通知称。

面对中国经济增速持续放缓的现实，新一届政府以“底线思维”促改革进程的思路下，削减政府开支成为必然之举。实际上在今年3月的两会发布会上，国务院总理李克强就已经强调，要让人民过上好日子，政府就要过紧日子。本届政府内，政府性的楼堂馆所一律不得新建；财政供养的人员只减不增；公费接待、公费出国、公费购车只减不增。这三条中央政府要带头做起，一级做给一级看。

通知指出，严格控制办公用房维修改造项目，全面清理党政机关和领导干部办公用房，从严核定办公用房面积；并严格使用管理维修改造项目。建立健全办公用房集中统一管理制度，实行统一调配、统一权属登记。要以消除安全隐患、恢复和完善使用功能为重点，严格履行审批程序，严格执行维修改造标准，严禁豪华装修。超过规定的面积标准占有、使用办公用房的，应予以腾退。

通知要求，今年9月30日前，各地区要将落实本通知的情况并上报落实情况，中央办公厅、国务院办公厅将视情组织督促检查，并通报检查情况。

实际上，2007年颁布的《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知》就要求，加强预算和资金使用管理。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，统一纳入预算安排财政资金解决，未经审批的项目，不得安排预算。各级党政机关不得以任何理由安排财政资金用于包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所的维修改造。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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