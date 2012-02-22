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中国财经 | 2012年 2月 22日 星期三 15:14 BJT

长城汽车首次在欧盟设厂

路透索非亚2月21日电---中国长城汽车(2333.HK)(601633.SS)在欧洲的首个工厂周二开张，旨在提升欧洲市场销售。

这家工厂位於保加利亚的洛维奇，到2013年将发挥全部产能，届时每年将可组装5万辆汽车，员工总数将达到2,000人。

该厂由长城汽车与利泰克斯汽车（Litex Motors）合资组建，长城汽车持有少数股权。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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