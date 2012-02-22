长城汽车首次在欧盟设厂

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透索非亚2月21日电---中国长城汽车(2333.HK)(601633.SS)在欧洲的首个工厂周二开张，旨在提升欧洲市场销售。
这家工厂位於保加利亚的洛维奇，到2013年将发挥全部产能，届时每年将可组装5万辆汽车，员工总数将达到2,000人。
该厂由长城汽车与利泰克斯汽车（Litex Motors）合资组建，长城汽车持有少数股权。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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