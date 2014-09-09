《RUSSELL专栏》大宗商品价格下跌无法刺激中国进口增长

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译/张明钧/洪曦/朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿9月9日 - 那些忧心中国需求前景的大宗商品生产商，如今恐怕又多了一个担心的理由，因商品价格和进口数量的连动关系看来正在瓦解之中。

自2008年全球经济衰退以来，中国的原油、铁矿石及煤炭进口一直呈现高度一致的模式，当价格下跌时进口量就增加，价格上涨时进口量就减少。

但今年这样的负相关关系在煤炭进口上几乎完全被打破，铁矿石及原油可能也步其后尘。

今年之前，煤炭行业惯有的状况是当市场明显供给过剩时，矿商的最佳选择就是在试图降低运营成本的同时扩大出口数量。

这个理论基础就是若煤炭价格够低，中国作为全球最大进口国就会吸纳多出来的供给，使得规模经济得以产生，并最终在结构性低价环境中生存下来。

这个理论运行良好，煤价下跌进口量就会随之上升。

浏览中国煤炭进口及纽卡斯尔(纽卡素)煤炭价格走势图表，请点选：(link.reuters.com/zes96v)

亚洲指标澳洲纽卡斯尔港动力煤现货价格在2011年1月升至2008年后高点每吨136.30美元，之后开始走跌，而中国购买量也随之上升。

中国煤炭进口从2011年2月的676万吨上升至2012年12月的3,510万吨。

纽卡斯尔港动力煤价格在去年底跌至约每吨86美元，中国煤炭进口则在今年1月达到3,590万吨的纪录高点。

然而，煤进口量自此之后开始稳步下滑，8月份下降到了1,886万吨，为2012年9月以来最低。

尽管煤价持续下跌，但进口量仍然在减少。9月5日止当周，纽卡斯尔煤价格下跌到了每吨67.45美元，为四年低点。

**铁矿石也难逃厄运？**

在价格下降并未能带动中国的进口需求情况下，铁矿石可能会开始面临和煤类似的状况。

亚洲铁矿石现货价格于2011年2月触及每吨191.90美元，创2008年后高位，同月中国进口量跌至4,880万吨。

随着铁矿石价格走低，中国进口量大幅上涨，并在2012年12月达到7,090万吨，也就是铁矿石价格在当年9月触及三年低位的三个月后。

铁矿石价格继续回落，中国进口量则在今年1月创8,683万吨纪录高位。不过，尽管价格持续下滑，但进口量已走跌。

9月5日，铁矿石价格跌至每吨83.60美元，创下四年低点，今年以来跌幅已经达到38%。

或许断言铁矿石已展开明确趋势还为时过早，但是与煤炭相似之处摆在眼前。

铁矿石现货价格与中国进口量走势图(link.reuters.com/bym56t)

就像煤炭一样，全球铁矿石市场现正面临供给严重过剩，而随着中国经济增速放缓，以及经济转型，中国需求成长正在放缓。

不过，中国今年1-8月铁矿石进口仍较去年同期增长16.9%。所以至少迄今为止，需求增长仍然算得上强劲。

如果铁矿石和煤炭走上同一条路，那今年余下时间里的走势将很关键。

中国9月进口可能反弹，一位贸易消息人士称输往中国的租船量强劲回升，但进口恐在10月再度放缓，因为当月有一周长假。

重要的是，不要受到月度波动的影响，而要把焦点放在整体趋势。

如果价格继续走软，而且进口没有相应地强劲增长的话，铁矿石可能就完全走上了煤炭的老路。

甚至原油也呈现出类似的模式，尽管中国原油进口仅占全球消费的7%左右。

中国原油进口和油价图表：link.reuters.com/cym56t

中国原油进口今年在1月达到创纪录的2,815万吨后一路下滑，布兰特原油期货LCOc1在6月中创下高于每桶115美元的今年高点后下跌，但也未能刺激需求强势反弹。

同样的，要说这种趋势已经确定还为时过早，但这可能说明，在油价下跌时，中国原油进口不会再自动增加。

真实的情形似乎是，中国的大宗商品进口量变得愈来愈与实际消费量密切连动。

这意味着价格下跌不一定会带来进口增长，但价格上涨还是很可能会导致进口减少--对生产商来说这两件事都再糟糕不过了。(完)

(译文审校 李爽/蔡美珍)

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