《RUSSEL专栏》中国大宗商品融资增多 风险也水涨船高

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月17日 -世界黄金协会(WGC)的报告原本是看好中国的黄金需求前景，不过其中却透露了黄金被用于信贷交易的一些细节。

WGC于4月15日发布了长达64页的中国金市现状和前景报告，第56页提到，自2011年以来，用于融资的黄金总量可能已达到约1,000吨。

这种情况下，黄金也加入了中国信贷需求支撑进口的大宗商品行列。这些大宗商品并非用于实际消费或投资。

大家已经知道，进口铜通常被用作抵押品，以从传统金融渠道之外获取融资。今年，加入这个用途的还有铁矿石、大豆，现在黄金也入列了。

迄今为止，用于获取信贷额度的大宗商品明显增多，并没有像预料般对市场构成较大冲击。

不过风险肯定正在累积，因为越来越明显的是，中国大宗商品需求很大一部分都绑定在风险与日俱增的信贷交易--其中很多是在房地产业，而分析师认为该市场可能遭遇急剧回调。

也许，铁矿石生产商、交易商和消费者与铜、大豆和黄金市场人士的关系不大。他们并没意识到在自己领域以外的市场，风险正在累积

不过，即便在市场内部，这些观点也可能过于乐观。

以世界黄金协会对中国黄金市场的报告为例。

该报告用了很大篇幅关注中国财富的增长可望提振中国这个最大黄金生产国与消费国的黄金需求。

该报告称，其预计到2017年，(中国的)黄金需求将增长25%，至少达到1,350吨，不过由于去年购买量创下纪录，今年的增速可能更为温和。

中国去年超过印度成为全球最大黄金消费国，需求达到1,065.8吨，较2012年增长32%，超过了印度的974.8吨。

利用该协会的数据，中国从2011至2013年的三年黄金需求为2,652.4吨。

如果其中大约有1,000吨与融资交易相关，那大约是总量的38%左右。

这应会成为黄金多头们的主要忧虑，因为目前对于黄金的乐观看法多建立在目前的中国需求之上。

得知中国购买的黄金中每五吨就有两吨用本身就有风险、并且风险越来越大的影子银行运作，这恐怕并不能说明中国需求是可持续走高的。

去年金价跳水28%，主要归因于投资者抛出黄金ETF，世界黄金协会表示有880.8吨黄金清仓。

尽管中国融资交易不太可能很快解除，但如果融资交易出了麻烦，那么仍有1,000吨黄金可能不得不卖掉。

以目前价格计算，这个数量的金价超过430亿美元，相比之下，同样处于风险中的中国港口积压的铁矿石库存价值就显得小巫见大巫了。

**铁矿石和大豆**

截至4月5日当周，中国港口铁矿石库存总量为1.0765亿吨，外界认为其中至少3,000万吨与融资交易有关。

以当前亚洲现货价格.IO62-CNI=SI计算，这3,000万吨铁矿石市值约为35亿美元，这些铁矿石可能很快售出的威胁，在铁矿石市场引发恐慌。

将大宗商品作为抵押品也让大豆市场面临威胁。中国进口商有50万吨美国和巴西大豆进口合同违约。

据说，一些违约的企业过去一直利用进口大豆获取廉价融资，随后亏本卖出，以获得现金投资于它们觉得利润更高的业务。

这种操作可能促使中国第一季大豆进口量同比增长33.5%，也可能帮助指标芝加哥大豆期货今年来录得近16%的升幅。

与铁矿石市场相仿的是，如果中国的部分需求仍来自信贷交易，那么大豆价格还能上涨多久将会划上问号。

当然，还有其他因素推动价格上涨。但如果由于融资交易解除或新的融资交易枯竭，中国对铁矿石、大豆和黄金等大宗商品的需求减少，那么就少了一些看涨的理由。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/杜明霞 审校 田建华/艾茂林/白云)

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