中国大宗商品综述：铁矿石掉期首周运行显良性 产业链谨慎观望中

路透北京8月8日（作者 李文科） - 中国首个铁矿石掉期本周在上海清算所正式上线，今年铁矿石市场出现供需逆转，产业链客户风险管理需求殷切令该新产品格外受瞩目，而面世首周其已显示出良性发展的迹象。

就理论而言，铁矿石掉期对扩大中国的铁矿石定价话语权有着积极作用。不过事实上，将其实际运用到产业链套期保值，或者与现货和期货市场进行套利交易尚须假以时日。

市场人士表示，上线交易一周时间，市场成交情况基本符合预期，报价点差也逐渐缩小，并趋于稳定。但对于这个金融属性较强的专业衍生品，传统业务为主的黑色产业链客户更多是在谨慎观望和了解过程中。

“人民币铁矿石掉期上市一周，感觉跟预期差不多，甚至比预期还要好，...对定价产生积极作用。”中信证券大宗商品业务线交易员于士凯指出。

虽然刚起步的人民币铁矿石掉期交易对于以美元计价的矿石国际贸易的吸引力目前看起来并不大，但有利于汇聚中国机构投资者的交易和报价，并最终可能形成以人民币计价的大宗商品中远期价格曲线。

中国上海清算所未来计划逐步形成航运类、钢铁类、能源类、有色金融类、化工类、农产品类等大宗商品金融衍生品，逐步由商品掉期扩展到商品期权，逐步从国内市场发展至国际市场。

聚沙成塔，考虑到日渐完善的期货品种，以及可能依次上市的其他商品类金融衍生品，将为“中国需求”转化成真正的“中国价格”提供可能。

中国上海清算所称，8月4日（周一）正式上线的人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务系统运行平稳，首日共接收18笔交易数据，合计清算金额2.28亿元人民币。

上海清算所提供的资料显示，人民币铁矿石、动力煤掉期作为中国首批场外大宗商品金融衍生品，是上海清算所在人民币远期运费协议中央对手清算业务平台上推出的跨市场创新业务,初步构建了中国的场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台。人民币铁矿石、动力煤掉期是相关实体经济用以对冲铁矿石、动力煤价格风险的基本套保工具。

**点差趋稳，流动性尚欠缺**

前途是光明的，道路是曲折的。首个铁矿石掉期试水一周过程中，报价商的报价点差从刚开始的几十元逐渐统一稳定到现在的5元人民币/吨左右，显示铁矿石掉期交易出现了良性运行的迹象。

于士凯指出，人民币铁矿石掉期市场每天都有交易，报价商会根据指数和相关市场产品的升贴水、资金成本和利率水平等影响因素来进行报价，经过一周，这两天的点差已经趋于稳定。

尽管和新加坡交易所矿石掉期目前每吨0.25美元（相当于1.55元人民币）的点差相比仍显得波动剧烈，但可以说掉期报价正在优化，偏差正在缩小，且标的指数的涨跌幅、价格曲线和方向跟国内的铁矿石期货和新交所的掉期基本一致。

不过，要想吸引以传统交易为主的黑色产业链介入铁矿石掉期市场并非易事，从已经上线的品种来看，螺纹钢期货的流动性良好，但即使是已经上市一年的铁矿石期货，目前尤存流动性之忧。

接受采访的矿石贸易商指出，国内推掉期的意义肯定是积极的，但他们仍只会谨慎观望中，部分原因是他们还不够了解由三个指数加权平均算出的国内铁矿石掉期的标的指数的走势和方向。

“现在流动性不强，买的话就怕平不掉，看看大家的态度，先观望，...指数太复杂，不好判断方向。”一位外资矿石贸易商坦言。

他强调，做掉期最重要的是指数结算，但上清所的矿石掉期的标的指数很复杂，三个指数的方向有时候是相反的，跟市场步调不是很一致，现在还找不到规律，方向很模糊，市场不佳的情况下更加不敢参与其中。

金银岛资深矿石分析师弭澎琦指出，铁矿石期货上市一年现在尚难以走出独特的走势，更多是跟随螺纹钢期货走势，其中一个原因是中国黑色产业链金融化程度不足，资金紧张，且多数国有企业的决策流程长，对金融衍生品有着天生的恐惧，这对矿石掉期交易是一样的。

“后期铁矿石金融化是必然的趋势，但现在还是万里长征第一步。”弭澎琦指出。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国海关周五称,7月铁矿砂及其精矿进口8,252万吨，较上月上升10.7%.。7月稀土出口1,799吨,较上月上升15.6%。

--中国商务部条法司负责人发表谈话称，中方对美、欧、日诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案中，中方出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决感到遗憾。

--中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）周三称，工业和信息化部已于近日正式下文确认中国铝业公司大型稀土企业集团组建方案，标志着中铝公司率先成为国家确定的大型稀土企业集团，形成国内稀土行业整合战略布局。

--中国国家能源局周四晚间发布数据显示，今年上半年，全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，比去年同期增长约100％。全国新增分布式光伏发电并网容量超过了去年全年容量，但与期望仍有落差，下半年的新增并网容量将远高于上半年。

--中国国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄近日表示，要努力破解发展难题，进一步促进分布式光伏发电健康发展，确保全年新增光伏发电并网容量1,300万千瓦以上。

--据上海市发改委消息，9月1日起，上海将对六年未变的居民管道燃气价格进行上调，并同步实施阶梯气价。（完）

(审校 黄凯)

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