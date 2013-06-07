中国推金银夜市料化解“隔夜跳空”风险

路透北京6月7日 - 在4月金价暴跌中苦不堪言的中国投资者将看到希望，继上海金交所推出周末夜市之后，上期所亦计划启动夜市仿真测试，国内贵金属市场“隔夜跳空”的痼疾有望缓解。

在欧美市场掌握定价权的情况下，中国渐次开启的金银夜市一定程度上为国内投资者降低了风险，亦增加投资获利的机会，料有助于偏爱黄金的中国人进一步释放对黄金投资的热度。

市场人士强调，金银夜市在理论上提供了诸多套利机会，包括黄金和白银期货的跨品种套利，金交所的黄金现货延期交收(Au(T+D)与金银期货的跨市场套利、以及境内外金银品种的套利机会。只是初期需要一个培育发展的阶段。

“（上期所金银夜市）推出的意义还是挺多，肯定会提高投资者参与热情，而且由于覆盖了外盘的主要交易时段，对跨市场套利也有比较大的好处，...包括黄金和白银之间的跨品种跨期的套利等。”上海中期贵金属分析师李宁称。

考虑到上期所在配合金银夜市进行仿真测试的同时，还提升金银期货品种的杠杆，并适度降低其日波幅限制以及设置强制平仓的规定，这些综合性的举措将对夜盘开启后吸引投资者参与并一定程度降低投资者风险起到关键作用。

经易金业研究员董元表示，国内金银夜市的开启至少可以防范60-70%的“隔夜跳空”风险，让国内的贵金属形成连续价格。

的确，国内的黄金白银实际上是外盘的影子市场，隔夜跳空非常多，幅度很大，如果晚间有交易时段，国内贵金属走势会更连续，有利于投资者进行风险控制。

“国外一旦公布重要数据，对黄金白银影响比较大的话，就可以在夜盘消化这种影响，降低国内投资者的风险。”李宁强调。

但董元亦提到，如果能将上期所的夜市开盘时间再提前半个小时或许更好，因为美国将在夏季采取夏令时，很多重要的数据将会提前公布，而这些数据亦是影响贵金属价格的关键信息。

尽管中国对黄金实物和投资需求近几年增长迅猛，对黄金价格的影响力亦在不断增长，但黄金定价权仍在西方发达国家，国内金银期货仍是外盘的影子市场，白天交易时段的活跃度并不好，而由于没有夜盘来覆盖外盘的活跃时段，跳空风险由此而生。

比如4月中旬短短两天内国际金价创下14%的三十年最大跌幅，缺乏夜盘交易的中国投资者就倍感苦涩。因隔夜因素导致的国内市场跳空无量跌停，工具匮乏又令止损无门，而不少有国际投资经验的私募基金，在发现国内市场平仓无望后，及时选择在夜间于国际市场放出空单，则相对减少了的损失。

银河期货首席贵金属分析师赵先卫亦强调，仅开通金银夜盘交易将在一定程度上降低隔夜跳空风险，但一个相对成熟的黄金投资市场，还需要更多贵金属交易产品，包括黄金ETF基金，以及期权等避险工具等。

实际上，除了上期所即将进行金业夜市的仿真测试，近期贵金属价格的暴涨暴跌正在推动众多交易所考虑推出夜市交易。港交所正在考虑将黄金期货纳入收市后交易时段，上海金交所自上周五起增加周五夜间交易时段，且内地市场的其余贵金属交易平台或者贵金属公司也在紧锣密鼓地研制“夜市”产品。

**进一步释放贵金属投资热度**

中国大妈在国际金价大跌后疯狂购买实物金只是中国人对黄金偏好的表现之一，随着贵金属投资工具以及避险机制的逐步完善，中国仍有巨大的黄金消费潜力。

而即将开启的金银夜盘亦有助于更多投资者释放其对黄金投资的兴趣。业界人士坦言，由于上海期货交易所的黄金期货的手续费较低，加上相对完善的期货交易软件，且更多与国际市场联动的期货品种今后有望开启夜盘，将吸引更多投资者的进入。

“（夜盘交易）会吸引更多投资者到期交所交易，尤其是黄金期货的手续费是很低的。”赵先卫一语中的。

的确，处于初级发展阶段的中国黄金市场最近几年增长迅猛，无论是实物黄金还是投资需求，中国市场俨然成为拉动黄金市场发展的重要发动机，伴随着中国黄金市场投资品种纷出，中国投资者亦不断加大黄金在资产配置中的比重。

目前中国黄金市场的投资品种除实物金外，国内主流黄金投资品种有上海金交所的黄金现货延期交收(Au(T+D))，上期所的黄金期货，各大银行蓬勃兴起的纸黄金业务以及少量挂钩黄金等贵金属的基金产品等，而在成熟发达国家市场占据投资比例非常大的黄金ETF尚在酝酿之中。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--为配合即将推出的夜盘交易，上海期货交易所周二发布连续交易细则，规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易，交易所不办理出金及有价证券提取业务。

--中国宝钢股份 600019.SS 董事长徐乐江周二表示，中国钢铁需求增长降低，将给铁矿石价格带来压力.

--中国棉花协会周五表示，中国计划将大量国储棉减少近一半，当前销售年度迄今已出售250万吨。中国是全球第二大棉花进口国。

--政策知情人士透露，中国正考虑削减一些主要工业区的煤炭用量，作为减轻空气污染的措施之一。空气污染问题已导致公众抗议激增。

--数名消息人士周四指出，中国第三大铜产商--金川集团已宣布部分精炼铜出货遭遇不可抗力，本周稍早金川一座年产20万吨的设施因意外故障而停工。

了解情况的消息人士周一表示，中国政府机构今年已从国际市场中买入至少6万吨精炼镍，并且计划趁近期价格下滑之际增加进口。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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