习近平光顾庆丰包子铺 引发包子热

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京12月30日 -中国国家主席习近平意外到北京老字号庆丰包子铺就餐，引发了包子热，数百名顾客排着长队来买包子，并等待在习近平曾就餐的位子拍照留念。
上周六，习近平意外光顾北京庆丰包子铺月坛店，自掏腰包点餐，还一边吃一边和旁边的顾客欢快地聊天。
《北京晨报》报道称，习总书记到这家庆丰包子铺就餐，引起市民的疯狂“追随”，第二天该店迎来开业以来的销售高峰，等着取包子的人最多排到了400多号，为的就是能品尝“习大大套餐”。“习大大套餐”包括猪肉大葱包子、芥菜和炒肝。
报道称，有的顾客从进店排队买包子到排队照相、再到如愿留影总共用了将近40分钟。
习近平今年3月担任国家主席以来提倡节俭，反对奢侈，要求官员走亲民路线，从而根除腐败。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)