习近平光顾庆丰包子铺，引发包子热

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月30日 - 中国国家主席习近平意外到北京老字号庆丰包子铺就餐，引发了包子热，数百名顾客排着长队来买包子，并等待在习近平曾就餐的位子拍照留念。

上周六，习近平意外光顾北京庆丰包子铺月坛店，自掏腰包点餐，还一边吃一边和旁边的顾客欢快地聊天。

《北京晨报》报导称，习总书记到这家庆丰包子铺就餐，引起市民的疯狂“追随”，第二天该店迎来开业以来的销售高峰，等着取包子的人最多排到了400多号，为的就是能品尝“习大大套餐”。“习大大套餐”包括猪肉大葱包子、芥菜和炒肝。

报导称，有的顾客从进店排队买包子到排队照相、再到如愿留影总共用了将近40分钟。

习近平今年3月担任国家主席以来提倡节俭，反对奢侈，要求官员走亲民路线，从而根除腐败。（完）