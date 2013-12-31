习近平光顾庆丰包子铺，引发包子热

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月30日 - 中国国家主席习近平意外到北京老字号庆丰包子铺就餐，引发了包子热，数百名顾客排着长队来买包子，并等待在习近平曾就餐的位子拍照留念。
上周六，习近平意外光顾北京庆丰包子铺月坛店，自掏腰包点餐，还一边吃一边和旁边的顾客欢快地聊天。
《北京晨报》报导称，习总书记到这家庆丰包子铺就餐，引起市民的疯狂“追随”，第二天该店迎来开业以来的销售高峰，等着取包子的人最多排到了400多号，为的就是能品尝“习大大套餐”。“习大大套餐”包括猪肉大葱包子、芥菜和炒肝。
报导称，有的顾客从进店排队买包子到排队照相、再到如愿留影总共用了将近40分钟。
习近平今年3月担任国家主席以来提倡节俭，反对奢侈，要求官员走亲民路线，从而根除腐败。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。