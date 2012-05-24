浙江情侣驾车撞倒老太太 误认已死将其“活埋”

路透北京5月24日电---《中国日报》周四报道称，中国警方逮捕了一对情侣，两人驾车撞倒68岁的老太太后，认为其已经死亡而将其“活埋”，此事引发各方对中国社会道德沦丧的热议。

《中国日报》称，这对情侣上月在浙江一家KTV通宵唱歌後，清晨驾车撞倒一名老太太。

报道援引一名警察的说法称，有位目击者称，他听到有人哭喊，看到一名老妇人躺在（肇事车）附近的地面上。

“当时车里下来一男一女，两人把老人扶上了车，说是送老人去医院。”

但这对情侣担心酒驾造成事故被捕，并认为老太太已被撞死，于是他们将其在路边掩埋。

而报道称，警方稍後发现老人尸体时发现，老人被埋时还活着，随後因窒息而死。

此事在新浪微博引发热议，有些人称，当下中国社会道德沦丧。

一名用户写到：“这种事情表明，我们的社会确实存在巨大问题，但未能面对。”

另一名用户写到：“中国人，你们怎麽会变成这样？”

中国经济飞速发展，贫富差距拉大，促使价值观变化成为争议话题，一些人悲叹到，中国对物质享受和暴富的追求，导致社会道德沦丧。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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