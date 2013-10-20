中缅天然气管道干线全线建成投产--中石油

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京10月20日 - 中国石油天然气集团公司周日称，来自缅甸孟加拉湾的天然气当日在广西贵港市点燃，这标志着中缅天然气管道干线全线建成投产，今后每年将有120亿立方米天然气造福缅甸和中国西南地区。
新华社报导称，此举将结束云贵高原没有管道天然气的历史，使上亿民众受益，每年可替代煤炭3,072万吨，减少二氧化碳等排放5,283多万吨。该工程建设带动沿线直接投资超过1,000亿元。
报导称，中缅天然气管道干线全长2,520公里，缅甸段793公里，国内段1,727公里。
中国石油管道建设项目经理部总经理吴宏介绍说，中缅天然气管道建成投产后，通过中贵线把中缅天然气管道和西气东输系统连接在一起，使这两个管网系统的气源可以相互调度和置换，同时也沟通了新疆气区、长庆气区和四川气区联络的通道，使中国油气管网格局基本形成。
中缅油气管道是中国西南方的能源进口战略通道，全长7,676公里，原油管道和天然气管道均起于缅甸西海岸的皎漂市，从云南瑞丽58号界碑进入中国境内。中缅原油管道设计年输量2,200万吨，天然气管道年输天然气120亿立方米。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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