中缅天然气管道干线全线建成投产--中石油

路透北京10月20日 - 中国石油天然气集团公司周日称，来自缅甸孟加拉湾的天然气当日在广西贵港市点燃，这标志着中缅天然气管道干线全线建成投产，今后每年将有120亿立方米天然气造福缅甸和中国西南地区。

新华社报导称，此举将结束云贵高原没有管道天然气的历史，使上亿民众受益，每年可替代煤炭3,072万吨，减少二氧化碳等排放5,283多万吨。该工程建设带动沿线直接投资超过1,000亿元。

报导称，中缅天然气管道干线全长2,520公里，缅甸段793公里，国内段1,727公里。

中国石油管道建设项目经理部总经理吴宏介绍说，中缅天然气管道建成投产后，通过中贵线把中缅天然气管道和西气东输系统连接在一起，使这两个管网系统的气源可以相互调度和置换，同时也沟通了新疆气区、长庆气区和四川气区联络的通道，使中国油气管网格局基本形成。

中缅油气管道是中国西南方的能源进口战略通道，全长7,676公里，原油管道和天然气管道均起于缅甸西海岸的皎漂市，从云南瑞丽58号界碑进入中国境内。中缅原油管道设计年输量2,200万吨，天然气管道年输天然气120亿立方米。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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