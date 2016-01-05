更新版-宁夏银川公交车大火事故嫌犯被警方抓获

(本文由路透中文网编译提供)

新增抓获嫌犯的内容

路透北京1月5日 - 中国官媒称，警方已经抓获宁夏银川301路公交失火犯罪嫌疑人。周二发生的这起公交车大火事故已经造成17人遇难。

今日7时许，银川市公交公司301路公交车由贺兰县天骏花园开往银川火车站途中，在109国道金盛国际家居广场门口突然发生火灾。32人受伤。

人民日报官方微博称，在宁夏银川市贺兰县交通学校东门在建某小区，银川301路公交失火犯罪嫌疑人马永平已被抓获。

贺兰县警方正在对这起案件进行调查。官媒没有提及可能的犯罪动机。（完）