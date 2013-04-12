中国企业年金去年平均收益率5.68%

路透上海4月12日 - 据中国证券报周五报导，全国人力资源和社会保障部副部长胡晓义昨日表示，去年企业年金加权平均收益率达5.68%。截至去年底，建立企业年金的企业达5.47万家，积累基金4,821亿元，基金规模年均增长超过30%。

胡晓义强调，今年企业年金基金监管工作要以维护基金安全和参保人利益为首要任务，努力提高投资收益和管理效率，进一步规范市场秩序。资本市场不确定性仍很强，企业年金市场化投资还有诸多复杂因素，要加强市场应对，努力争取较好收益。

据人保部数据，在去年企业年金基金投资中，固定收益类的加权平均收益率达5.17%，含权益类的投资加权平均收益率达5.77%。

他表示，企业年金是我国多层次保障体系的重要组成部分，当前发展仍不充分，还有很大潜力，要继续加强市场推动，促进企业年金更快发展。目前参加企业年金计划的职工人数尚不到参加基本养老保险人数的10%。

胡晓义指出，今年要落实扩大投资范围和企业年金养老金产品两个文件，努力提高投资收益；推进数据交换国家标准应用，进一步规范企业年金管理；加强信息披露工作，培育更加有序的市场环境。

人保部、银监会、证监会、保监会近日联合发布的《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》明确，企业年金基金投资范围扩大至商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划和股指期货等。企业年金参与股指期货交易，只能以套期保值为目的。

同时发布的《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》明确，企业年金基金投资管理人可发行养老金产品。养老金产品类型包括股票型、混合型、固定收益型和货币型等。（完）

(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

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