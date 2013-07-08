下半年中国企业破产风险可能明显出现--瑞银

路透香港7月8日 - 投行瑞银UBSN.VX的财富管理分支周一称，下半年中国经济下行风险正在提高，企业破产风险可能明显出现，尤其是一些产能过剩行业可能出现有秩序破产。

中国经济增速进一步减慢，加上银行收紧流动性，企业此前扩张过度的弊端开始暴露，令人担忧另一波破产风险正在发酵。

瑞银财富管理亚太区首席投资总监浦永灏在记者会上称，中国主要的问题是低端产品太多，特别是政府支持的行业，一些产能过剩的企业比如说LED、太阳能、钢铁贸易、私募等可能会出现破产的问题，但相信是有管控的逐步破产。

他说，“比如说有些造船的公司可能破产，（政府）肯定会跟银行做些协调，不会让雷曼兄弟的情况突然出现，令大家措手不及。”

“这个破产在下半年可能会明显出现，包括一些国企也有可能出现些调整，因为李克强的思路是由市场来管控经济，不是人为去支持某些行业。”他并称。

该行认为，中国这一轮结构性改革是必要的，短期可能造成国有企业融资成本上升，个别行业企业破产，债务违约，银行不良贷款增加以及信贷收紧，并相信10月举行的三中全会将确定具体的改革方向。

中国国务院周五就最新金融政策做出系统性阐述，即继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。

银监会对《意见》进行政策解读称，“经济结构调整和转型升级是当前经济工作的重中之重。”

此前中国民企、全球最大晶硅光伏电池生产商尚德电力控股STP.N旗下无锡尚德电力已进入破产重整，而中国最大民营造船企业熔盛重工(1101.HK)近月的营运资金面临压力，并正积极向政府及公司主要股东寻求财务资助，均为投资者敲响警钟。

对于下半年中国经济，浦永灏称，预期三季度中国确定改革方向后，四季度经济稍为提速，在消费稳定、政府投资持续以及出口轻微改善的情况下，维持今年GDP增长7.5%之预测。

不过他指出，中国经济下行风险正在提高，如果下半年中央没有很明确支持有些基建的措施出台，经济增长还是有下跌的风险。

他并称，目前中央改革方向尚未明确，对中国股市造成困扰，下半年可能还是“上落市”的格局，在三中全会后四季度股市有望回稳。

瑞银财富管理投资总监研究部香港主管何伟华称，H股目前的市帐率比起2008-09年低位还要低，不过中国经济增速减慢对企业盈利影响的因素仍有待消化，相信未来两个月股市仍然波动，并缺乏上升动力。该行仍看好主要消费品如手机相关服务、科技以及清洁能源行业，以及大型银行和房地产商，并看淡原材料和工业。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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