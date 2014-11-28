中国两家企业欲携手竞购意大利芬梅卡尼卡铁路资产--消息

路透米兰11月27日 - 两位知情人士透露，中国科技企业浙大网新(600797.SS)已携手另一家中国公司，试图收购意大利芬梅卡尼卡(Finmeccanica)SIFI.MI旗下铁路部门，有可能击败另一竞购公司日本日立(6501.T)。

芬梅卡尼卡为了减少债务并把主要精力集中到航天与国防这些核心业务上，准备出售不赚钱的机车生产部门AnsaldoBreda以及所持有的Ansaldo STS(STS.MI)的40%股权。Ansaldo从事铁路信号系统生产。

消息人士告诉路透，浙大网新已就收购一事与成都建筑设备生产商新筑股份(002480.SZ)达成一致，要求芬梅卡尼卡再给几周时间用于评估AnsaldoBreda的账目，然后将提出收购意向。

国营的芬梅卡尼卡执行长Mauro Moretti原本为潜在买家设定的投标期限为11月17日，但当时仅有日立投标。

日本经济新闻本月报导表示，日立对该资产的投标金额可能在17亿美元左右。

中国企业姗姗来迟，让Moretti面临两难：不是继续目前的程序，由日立进行独家商谈；就是让这项延宕多时的买卖再展延一段时间。“球目前在芬梅卡尼卡手上，”一名消息人士表示。

消息人士表示，这也可能令日立受到压力，提出具有约束力的要约。

芬梅卡尼卡在周四发表的声明中，并未证实有中国企业有意求购，但表示Moretti对董事会报告了买卖过程的最新进展，并称他被要求继续进行会谈，但细节不详。

浙大网新旗下涉及此一交易的众合机电(000925.SZ)以及新筑的代表，尚未就此事表示意见。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 张荻)

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