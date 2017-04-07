中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告

路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。

中国证券报周五援引报告内容报道指出，2016年政府部门杠杆率比2015年下降1.2个百分点，政府债务占GDP比重为55.6%，国际比较来看政府部门加杠杆空间仍在，未来或会呈现渐进加杠杆过程。

报告引述最新估算数据称，2016年实体部门杠杆率为227%，比2015年下降1个百分点，中国经济加杠杆的态势在2016年得到初步遏制。

“非金融企业部门杠杆率上升暂时中止，但企业去杠杆仍是重中之重，根本原因在于中国非金融企业的杠杆率在可比较的国际样本中一直处于最高。”报告并称。

但报告同时指出了居民部门杠杆率水平较高，面临风险。报告称，近两年，居民部门加杠杆迅速，仅2016年杠杆率就上升近5个百分点。就规模而言，居民部门债务比2015年增加了6万多亿元。

“国际金融危机以来，发达经济体居民部门去杠杆明显，但我国居民加杠杆迅速，面临较大风险。”报告称。

报告并指出，中国居民部门债务与GDP相比仍处于相对较低水平，但考虑到国内居民部门净财富仅占全社会净财富的40%-50%，远低于发达经济体70%-90%的水平，居民部门的杠杆率水平较高。

不过政府部门加杠杆空间仍在。国家金融与发展实验室副主任张晓晶称，从国际比较看，政府部门加杠杆是国际金融危机以来的基本趋势；就中国而言，尽管地方政府债务问题是较大隐患，但中央政府仍有加杠杆空间。

“在企业部门去杠杆的同时，政府部门需加杠杆以维持相对稳定的总需求。因此，当前政府部门微弱去杠杆只是暂时现象，并非趋势性变化。未来政府部门仍可能是一个渐进加杠杆的过程。”他说。

但他也同时指出需格外警惕“后融资平台时期”地方政府的债务风险，地方政府通过设立各类政府性投资引导基金，规避新预算法的有关规定，并与PPP相结合，或成地方债务新风险点。

“未来利息负担可能有所加重，从而不利于债务可持续性。从政府债务率看，中期仍然处在不断上升的态势，意味着债务风险上升。”他并表示，政府应创新配置资源方式，更多引入市场机制和市场化手段，提升风险应对能力，从而使债务的可持续性得到保障。（完）