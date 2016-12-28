中国企业第四季营收与获利改善 但现金流疲弱抑制前景--褐皮书

路透北京12月28日 - 一项民间调查结果显示，中国企业公布的第四季业绩表现强劲，聘雇员工数量上升且获利增长，不过2017年的前景仍不确定，因为现金流依然疲弱且2016年末库存增幅创纪录高位。

由中国褐皮书国际(CBB)对超过3,300家公司进行的季度调查显示，零售业在第四季的营收与获利表现最佳，不过资本支出疲弱暗示应对前景保持谨慎。

调查称，第四季制造业表现也较第三季有所改善，54%的受访企业营收增加，其中以汽车制造业者领先，而房地产和大宗商品行业也继续强劲表现。

尽管营收和获利增强，企业现金流状况却再次恶化，几乎所有行业的应收账款和应付款项情况都转差。

“现金流状况继续恶化，说明增强企业体质的战斗仍未取得胜利，所以经济也还没有进入安全地带，”调查报告撰写者Leland Miller和Derek Scissors在同时发布的另一份报告中写道。

“获利增长和现金流趋弱的情况只能在较短时间内共存。其中一方在2017年将不得不让路。”

中国国家统计局周二公布，11月中国规模以上工业企业利润以三个月来的最快速度增长。但分析师对中国企业利润增长是受价格投机行为推动还是真正的需求驱动持质疑态度。

调查显示，企业在第四季继续进行招聘，有43%的受访企业增聘人手，一年前该比例为30%。

CBB称，中国领导人主要关切的是失业，而非经济增长率，不论其它指标表现如何，只要劳动力市场稳定，则意味着刺激措施可能减少。

银行贷款触及2013年中期以来的最高水平，CBB认为，企业贷款增加可能是为了填补因现金流恶化而出现的缺口。

CBB表示，商业银行贷款利率与影子银行贷款利率之差的收窄(后者利率较高)，导致非银行金融部门的贷款增长。(完)