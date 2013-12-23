今年中资企业全球股权融资增两成 承销商中高盛居首

路透上海12月23日 -据汤森路透最新数据，尽管A股首次公开发行（IPO）暂停，但今年中国企业在全球的股权融资额仍达700亿美元，同比增19.2%；在中国企业全球发行的承销商中，高盛(GS.N)位居榜首。

截止周一数据，今年来中国企业全球IPO共募资148亿美元，同比下降43.6%，是2004年（130亿美元）以来最低纪录；企业主要上市地在香港，在港发行的IPO中至少有六个项目单个金额超过10亿美元，例如近日IPO的光大银行(601818.SS)H股(6818.HK)筹资约30亿美元。

所谓的股权资本发行（ECM）包括IPO、再融资和可转换债券三块。今年来中国企业全球再融资金额达417亿美元，同比增43%，是2010年以来最高；其中筹资额最高的是招商银行(600036.SS)(3968.HK)的A+H配股，总发行金额为55亿美元。

今年来中国公司发行的可转债筹资总额为135亿美元，创年度筹资额历史新高，而中国平安(2318.HK)(601318.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK)的A股可转债发行成为最大推动因素，两者发行额分别为260亿元人民币（折43亿美元）和200亿元（折32亿美元）。中国平安本次发行成为中国企业有史以来第二大可转债发行。

红火的股权融资市场，亦令投行喜获丰收，高盛、瑞银UBSN.VX和中金公司分列前三位。在今年中国企业前10大发行中，高盛以承销商的身份参与了至少六项发行，包括招行配股发行、平安可转债等；并独家承销中国石化(600028.SS)(0386.HK)价值31亿美元的H股配售交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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