焦点：中国企业恐面临信贷紧张 因境内债市萎缩且央行加强整顿

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透香港5月5日 - 中国企业未来数月可能面临信贷紧张，因为国内债券市场萎缩，以及银行业面临清理不良贷款的压力，使得企业要为今年到期的1,300亿美元债务以及2018年到期的2,480亿美元债务的再融资劳心费神。
去年中国境内债券市场蓬勃发展，发债规模增长三分之一。但今年头四个月，由于监管收紧以及收益率上升，债券发行规模降至不到去年水平的五分之一。按目前的发债速度，国内债市也就勉强能满足2018年到期债务的再融资需求。
没有境外融资渠道的小公司，银行对周期性公司缩减放贷的产业，以及政府要削减产能的空气污染产业，可能会遇到困难。
境内债市的压力来源于央行的资本管控、整顿影子银行以及收紧银根。
贷款数据足以说明问题。
3月中国银行业新增贷款1.02万亿元人民币，低于2月的1.17万亿和1月的2.03万亿。其中1月份新增贷款创下月度纪录第二高。
“2017年第二季到2018年第一季之间有一波偿债高峰，偿债金额是目前每季债券发行量的两到三倍左右，”瑞士信贷分析师Cedric Rimaud说。
“债市的压力开始显现。已经发生了一些违约，我们预计今年会有更多违约，”Rimaud说。
高盛估算，债券违约金额从2014年的10亿元人民币，2015年上升到180亿元人民币，2016年再上升到539亿元人民币。
违约金额上升的部分原因是，许多债券纳入了债券回购选择权条款，随着收益率的上升，投资者利用这个选择权以面值将债券卖回给发行人。
分析师估计，当前可执行回购选择权占到平均发行量的10-15%。
自去年10月来，最高评级企业的五年期债券平均收益率上升了200个基点至大约5%。
“由于预期国内货币市场利率进一步攀升，加上存在监管收紧的不确定性，投资者要求更高的收益，”法国巴黎银行(中国)的策略师Kun Shan表示。
“自去年11月以来，由于利率急剧上升以及融资市场震荡，伤害到需求，信贷市场功能失调。”
他表示，如果这种情况再持续一个季度，周期性行业、民营实体及产能过剩行业等等压力最沉重的企业将很艰获得融资。
根据汤森路透预估，债券持有人今年可以要求提前赎回的金额达490亿美元，明年则为870亿美元。
**市场萎缩**
根据汤森路透估算，今年前四个月境内债券发行量从上年同期的7,960亿美元，崩跌至1,320亿美元左右。德意志银行估计，中国国内债券市场较2015年增长32%至2016年底的9.3万亿美元。
虽然境内市场萎缩，但离岸债券市场却一派繁荣：年内至今，企业融资550亿美元，已是去年创纪录总规模的一半有余。
但这一选择并不适用于所有人，因海外投资者针对实力较差的借贷者通常要求极高的溢价。
CreditSights驻伦敦的银行业分析师Matthew Phan称，今年头两个月，地方政府和企业债发行对净新融资的贡献，从上年同期的逾40%降至零。
他称，这一融资缺口已被影子贷款弥补。
“中国重开企业债市场非常重要，”Phan称，意指境内债市崩盘。
“允许利率进一步上涨对于境内企业债券融资是个风险，进而影响到信贷增长，最终损及经济成长。”
图表链接： tmsnrt.rs/2qLfARP
(编译 李春喜/王洋/侯雪萍/于春红; 审校 张涛/蔡美珍/张明钧/艾茂林)
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