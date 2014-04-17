中国企业委托贷款违约频发 传统行业成重灾区

图为香港一家银行内的人民币货币符号标识。 REUTERS/Bobby Yip

* 2月以来，企业间贷款即频传违约消息

* 委托贷款已是中国第二大的企业信贷来源

* 现金过多的公司押注房地产贷款

* 委托贷款也用于支持企业自身的子公司

路透上海4月16日 - 中国企业间的贷款正面临爆发违约潮之虞，已有数家上市企业称未能如期拿到贷款的还款。

造船商舜天船舶(002608.SZ)周二称其借给某地产开发商的一笔9亿元人民币贷款(1.447亿美元)，并未收到对方应付的本金和利息。

同一天，洽洽食品(002557.SZ)也宣布将对另一家食品厂提起诉讼，因后者没有偿付一笔4千万元人民币贷款的利息。

路透根据公告在中国人行的数据估算，中国企业2013年授信的委托贷款净额达2.55万亿元人民币，几乎是2012年总额1.28万亿的两倍。委托贷款已是仅次于银行贷款的最大国内信贷来源。

委托贷款需要银行扮演中间角色，但企业必须担任最终出资人，并将该笔贷款资产列入资产负债表。

上海证券投资部主管说，提供委托贷款的公司通常希望贷出，同时规避政府的信贷限制，比如贷款额度。这意味着他们通常贷给房地产、太阳能面板制造和有色金属等高风险行业。

他表示，委托贷款只是非金融企业相互借贷渠道中的一个。其它渠道还包括企业贴现银行承兑汇票、公司购买信托产品等。这些信托产品通常息企业贷款支持。

**太阳黑子**

近期一系列违约事件是由21世纪经济导报首先报道的。

舜天船舶的潜在损失来自于给南京福地房地产开发公司的委托贷款。据债权方文件，该项贷款期限18个月，2012年末提供。南京福地本息累计违约10.5亿元人民币，依此计算年利率高于11%。

由于供给过剩导致房价停滞或下降，中国较小城市的房地产开发商正遭遇困难。

上海证券报周二报导，南京福地的老板去年6月已经跑路，公司的主要项目仍未完工，工地被砖墙围起来。目前无法连系取得南京福地评论。

根据交易所的公告，自2月以来，至少还有另外四家公司也无法收回委托贷款的利息或本金，总值2.24亿元人民币。

湖北宜化化工(000422.SZ)以及宁波波导(600130.SS)目前也都有借给地产商的未还贷款。

根据交易所的公告，保定天威保变电(600550.SS)及四川川投能源(600674.SS)尚未收到对子公司委托贷款的款项。

天威保变电6月将有一笔债券付息。目前这笔债券的交易价格是面值贴水近18%，显示投资人担心违约风险。

虽然风险升高，但目前没有迹象显示上市企业对于提供委托贷款失去兴趣。光是本周，就有凌云工业(600480.SS)、大西洋焊接材料(600558.SS)、及天津松江(600225.SS)宣布新的委托贷款。(完)

(编译 李婷仪/王洋/蔡美珍；审校 田建华/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。