中国高增长企业更注重通过商业模式创新来吸引资本青睐--安永

路透上海4月23日 -国际会计谘询公司安永周三表示，随着中国新兴企业不断涌现，国内高增长企业已不再局限于产品和技术创新，而是开始考虑转向商业模式创新来吸引资本的青睐。

安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽在一新闻会上表示，从他们接触的高增长企业来看，根据未来发展趋势，准确发掘市场新需求、创造新消费群体、创造新的赢利模式等成为近期企业家们最关注的焦点。

安永中国审计服务合伙人唐敏捷指出，“高增长的中小企业，如何赢得资本市场的青睐，就需要独特商业模式。”

他以安永2013年评选的10家最具潜力企业为例说，大部分企业都有可圈可点的商业模式创新，这使得这些企业获得投资或上市更为便利。例如以营养保健品为主业的南京中生联合生物科技公司(3332.HK)，即坚持旗下销售网点自营而非加盟、以大数据挖掘为客户提供保健解决方案等特殊商业模式，在保健品业中脱颖而出，今年1月该公司在香港上市。

去年入选的江苏天楹环保能源股份公司借壳中科健(000035.SZ)方案已获批，即将实现借壳上市。而创新尝试净水设备租赁销售的浩泽净水国际集团、从宽带接入设备生产转向提供接入综合服务的上海剑桥科技、言语听觉康复设备生产商泰亿格电子等多家去年入选公司都已开始筹划上市。

复旦大学教授李若山亦指出，上世纪80年代企业家崇尚爱拼才会赢，90年代是规模致胜，21世纪初以产品和技术创新为取胜之道，未来企业家可能会更多依赖商业模式创新来赚钱。

安永联合复旦大学，已经连续三年进行中国最具潜力企业评选，企业参加评选的标准包括员工数量大于100人、年销售收入超过1亿元人民币、最近两年销售收入年增速高于30%、非上市公司。而今年的评选近期启动，将于9月宣布结果。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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