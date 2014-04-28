中国企业并购意愿逐步提升 聚焦数码转型相关项目--安永

路透香港4月28日 -国际会计谘询公司安永周一称，中国企业对经济和市场状况继续保持信心，并购意愿正在逐步提升，尤其是与数码转型相关的项目。

安永发表最新“资本信心晴雨表”调查结果显示，三分之二的中国受访者对全球经济持乐观取态，61%的受访者对本地经济亦感到乐观；尽管乐观情绪比去年10月略有所下降，但在4月份的调查中，中国高管的信心指数仍居全球前列。

中国企业对经济和市场环境继续保持信心，因而计划未来一年寻求交易机遇的中国企业数目稳步增长，高于拥有此类计划的全球企业数目。中国企业的三大投资目的地国家分别是印度、美国和俄罗斯。另外，本地IPO（首次公开发售）市场解冻亦对国内交易起促进作用。

安永大中华区财务交易谘询服务主管合伙人庞若柏表示，“去年秋季以来的主要发展趋势是在IPO冻结15-16个月后，监管机构于去年12月初打开了本地市场新股上市的闸门。这无疑有助于提升信心水平。”

该项调查针对全球54个国家的1,600余名高级管理人士进行。调查结果并显示，受访者首次对其实际并购交易管道进行了描述，三分之一预计未来12个月将有所增加，这或许表明长期交易量会有所提升，但短期来看，高级管理人员必须平衡增长的优先次序，做出选择性的并购抉择。

安永指出，中国高管认为数码转型是收购活动最重要的一针催化剂，47%的中国受访者持有此观点，超过41%的全球高管表示这将对交易格局产生影响。

庞若柏称，“近几个月来，中国网路零售商和服务企业在并购和IPO市场表现最为活跃。”他引用了几个近期的例子，其中包括阿里巴巴以15亿美元收购数码地图企业高德（Auto Navi HoldingsLtd），通讯服务商新浪微博拟上市募集资金5亿美元，电子商务公司京东计划上市募集资金15亿美元等。

安永指出，超过半数的受访者表示由于来自维权股东的压力，目前成本削减被列为董事会的首要议程。因此，表示未来一年专注增长的企业比例从去年10月的77%下降到49%。而表示专注成本削减和效率提升的企业比例则从20%上升到36%。

中国企业的经济和市场前景依然强劲，参与并购的意愿继续保持上升态势，许多企业专注于数码化和相关技术行业等战略领域，视为可以提升企业的价值。庞若柏说，中国零售和媒体行业的数码转型继续快速进行，中国企业依然会是这一领域的主导者。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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